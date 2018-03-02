2 марта 2018, 22:30
Главный судья Бенжамин Кортус
Помощники судьи Даниэль Шлагер, Флориан Бадштюбнер
Запасной судья Михаэль Эммер
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Боруссия М
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|82
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|1
|1
|
|72
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|19
|0
|0
|
|9
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Вердер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|1
|0
|0
|
|15
|0
|1
|
|45
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Ян Зоммер
|Вр
|28
|Маттиас Гинтер
|Защ
|3
|Рис Оксфорд
|Защ
|30
|Нико Эльведи
|Защ
|4
|Янник Вестергор
|Защ
|10
|Торган Азар
|ПЗ
|23
|Йонас Хофманн
|ПЗ
|6
|Кристоф Крамер
|ПЗ
|8
|Денис Закария
|ПЗ
|13
|Ларс Штиндль
|Нап
|26
|Рауль Бобадилья
|Нап
|Дитер Хеккинг
|тренер
|Травмированные
|17
|Оскар Вендт
|Защ
|29
|Мамаду Дукуре
|Защ
|16
|Ибраима Траоре
|ПЗ
|19
|Фабиан Джонсон
|ПЗ
|22
|Ласло Бенеш
|ПЗ
|11
|Раффаэл
|Нап
|20
|Хулио Вильяльба
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Иржи Павленка
|Вр
|13
|Милош Велькович
|Защ
|18
|Никлас Мойсандер
|Защ
|23
|Теодор Гебре Селассие
|Защ
|5
|Людвиг Аугустинссон
|Защ
|16
|Златко Юнузович
|ПЗ
|35
|Максимилиан Эггештайн
|ПЗ
|44
|Филипп Баргфреде
|ПЗ
|6
|Томас Дилэйни
|ПЗ
|7
|Флориан Кайнц
|ПЗ
|10
|Макс Крузе
|Нап
|Флориан Кофельдт
|тренер
|Травмированные
|30
|Михаэль Цеттерер
|Вр
|14
|Оле Койпер
|ПЗ
|22
|Фин Бартельс
|ПЗ
|24.02.2018
|Ганновер 96
|0 : 1
|Боруссия М
|18.02.2018
|Боруссия М
|0 : 1
|Боруссия Д
|11.02.2018
|Штутгарт
|1 : 0
|Боруссия М
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