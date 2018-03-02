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    Sports.ru

    Футбол Боруссия М – Вердер

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Боруссия М

    Менхенгладбах
    Текущая форма

    5 Закария

    33 Мойсандер (Закария) (автогол)

    Вердер

    Бремен
    Текущая форма

    59 Дилэйни (Крузе)

    78 Юханнссон (Гондорф)

    2 : 2
    завершен

    Германия. Бундеслига. 25 тур

    2 марта 2018, 22:30

    Главный судья Бенжамин Кортус

    Помощники судьи Даниэль Шлагер, Флориан Бадштюбнер

    Запасной судья Михаэль Эммер

    Трансляция: Матч! Футбол 3

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    Видео

    Боруссия М

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Ян Зоммер Вр
    28  Маттиас Гинтер Защ
    3  Рис Оксфорд Защ
    30  Нико Эльведи Защ
    4  Янник Вестергор Защ
    10  Торган Азар ПЗ
    23  Йонас Хофманн ПЗ
    6  Кристоф Крамер ПЗ
    8  Денис Закария ПЗ
    13  Ларс Штиндль Нап
    26   Рауль Бобадилья Нап
     Дитер Хеккинг тренер
    Травмированные
    17  Оскар Вендт Защ
    29   Мамаду Дукуре Защ
    16  Ибраима Траоре ПЗ
    19  Фабиан Джонсон ПЗ
    22  Ласло Бенеш ПЗ
    11  Раффаэл Нап
    20  Хулио Вильяльба Нап

    Вердер

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Иржи Павленка Вр
    13   Милош Велькович Защ
    18  Никлас Мойсандер Защ
    23  Теодор Гебре Селассие Защ
    5  Людвиг Аугустинссон Защ
    16  Златко Юнузович ПЗ
    35  Максимилиан Эггештайн ПЗ
    44  Филипп Баргфреде ПЗ
    6  Томас Дилэйни ПЗ
    7  Флориан Кайнц ПЗ
    10  Макс Крузе Нап
     Флориан Кофельдт тренер
    Травмированные
    30  Михаэль Цеттерер Вр
    14  Оле Койпер ПЗ
    22  Фин Бартельс ПЗ
    первый тайм второй тайм
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