4 марта 2018, 20:00
Главный судья Франк Вилленборг
Помощники судьи Гвидо Клефе, Арне Аарнинк
Запасной судья Маркус Зинн
Трансляция: Матч! Футбол 2
|Фрайбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|57
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|34
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
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|Бавария
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|74
|0
|1
|
|83
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|81
|1
|1
|
|90
|1
|0
|
|8
|0
|0
|
|10
|0
|0
|
|17
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Александр Шволов
|Вр
|15
|Паскаль Штенцель
|Защ
|25
|Робин Кох
|Защ
|30
|Кристиан Гюнтер
|Защ
|4
|Чаглар Сеюнджю
|Защ
|5
|Мануэль Гульде
|Защ
|19
|Яник Хаберер
|ПЗ
|27
|Николас Хефлер
|ПЗ
|38
|Флориан Кат
|ПЗ
|18
|Нильс Петерсен
|Нап
|9
|Лукас Хелер
|Нап
|Кристиан Штрайх
|тренер
|Состав команды по версии Sports.ru
|26
|Свен Ульрайх
|Вр
|17
|Джером Боатенг
|Защ
|27
|Давид Алаба
|Защ
|5
|Матс Хуммельс
|Защ
|8
|Хави Мартинес
|Защ
|10
|Арьен Роббен
|ПЗ
|23
|Артуро Видаль
|ПЗ
|32
|Йозуа Киммих
|ПЗ
|7
|Франк Рибери
|ПЗ
|25
|Томас Мюллер
|Нап
|9
|Роберт Левандовски
|Нап
|Юпп Хайнкес
|тренер
|Травмированные
|29
|Кингсли Коман
|ПЗ
|24.02.2018
|Хоффенхайм-1899
|1 : 1
|Фрайбург
|17.02.2018
|Фрайбург
|1 : 0
|Вердер
|10.02.2018
|Ганновер 96
|2 : 1
|Фрайбург
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18:40 Гвардиола выиграл 71 из ста первых матчей в «Ман Сити». Как в «Барселоне»|145
11:46 The Independent: «Реал» откажется от покупки Кейна и сосредоточится на Левандовском |189
00:58 Хайнкес о Лиге чемпионов: «Бавария» значительно лучше, чем в 2013-м. Но есть 5 команд АПЛ, потративших 3 миллиарда евро»|123
00:30 Чемпионат Германии. «Боруссия» Д и «Аугсбург» сыграли вничью|172
00:24 Погба – самый высокооплачиваемый французский спортсмен 2017 года. Тони Паркер – 2-й, Гризманн – 3-й|74
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