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    Sports.ru

    Футбол Фрайбург – Бавария

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Фрайбург

    Фрайбург
    Текущая форма
    Бавария

    Мюнхен
    Текущая форма

    25 Шволов (Мюллер) (автогол)

    28 Толиссо (Алькантара)

    54 Вагнер

    69 Мюллер (Киммих)

    0 : 4
    завершен

    Германия. Бундеслига. 25 тур

    4 марта 2018, 20:00

    Главный судья Франк Вилленборг

    Помощники судьи Гвидо Клефе, Арне Аарнинк

    Запасной судья Маркус Зинн

    Трансляция: Матч! Футбол 2

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Фрайбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Александр Шволов Вр
    15  Паскаль Штенцель Защ
    25  Робин Кох Защ
    30  Кристиан Гюнтер Защ
    4  Чаглар Сеюнджю Защ
    5  Мануэль Гульде Защ
    19  Яник Хаберер ПЗ
    27  Николас Хефлер ПЗ
    38  Флориан Кат ПЗ
    18  Нильс Петерсен Нап
    9  Лукас Хелер Нап
     Кристиан Штрайх тренер

    Бавария

    Состав команды по версии Sports.ru
    26  Свен Ульрайх Вр
    17  Джером Боатенг Защ
    27  Давид Алаба Защ
    5  Матс Хуммельс Защ
    8  Хави Мартинес Защ
    10  Арьен Роббен ПЗ
    23  Артуро Видаль ПЗ
    32  Йозуа Киммих ПЗ
    7  Франк Рибери ПЗ
    25  Томас Мюллер Нап
    9  Роберт Левандовски Нап
     Юпп Хайнкес тренер
    Травмированные
    29  Кингсли Коман ПЗ
    первый тайм второй тайм
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