4 марта 2018, 17:30
Главный судья Сорен Шторкс
Помощники судьи Кристиан Фишер, Торбен Зивер
Запасной судья Тобиас Крист
|Кельн
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|69
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|83
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|60
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|8
|1
|0
|
|31
|0
|0
|
|22
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Штутгарт
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|77
|0
|3
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|2
|0
|
|1
|0
|0
|
|25
|0
|0
|
|14
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Тимо Хорн
|Вр
|14
|Йонас Хектор
|Защ
|22
|Хорхе Мере
|Защ
|3
|Доминик Хайнц
|Защ
|4
|Фредерик Соренсен
|Защ
|21
|Леонардо Битенкур
|ПЗ
|41
|Венсан Козьелло
|ПЗ
|6
|Марко Хегер
|ПЗ
|7
|Марсель Риссе
|ПЗ
|13
|Юя Осако
|Нап
|9
|Симон Теродде
|Нап
|Штефан Рутенбек
|тренер
|Травмированные
|17
|Кристиан Клеменс
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|16
|Рон-Роберт Цилер
|Вр
|2
|Эмилиано Инсуа
|Защ
|21
|Бенжамен Павар
|Защ
|28
|Хольгер Бадштубер
|Защ
|32
|Андреас Бек
|Защ
|5
|Тимо Баумгартль
|Защ
|17
|Эрик Томми
|ПЗ
|20
|Кристиан Гентнер
|ПЗ
|6
|Сантьяго Аскасибар
|ПЗ
|27
|Марио Гомес
|Нап
|33
|Даниэль Гинчек
|Нап
|Тайфун Коркут
|тренер
|Травмированные
|15
|Карлуш Мане
|ПЗ
|25.02.2018
|РБ Лейпциг
|1 : 2
|Кельн
|17.02.2018
|Кельн
|1 : 1
|Ганновер 96
|10.02.2018
|Айнтрахт Ф
|4 : 2
|Кельн
|24.02.2018
|Штутгарт
|1 : 0
|Айнтрахт Ф
|18.02.2018
|Аугсбург
|0 : 1
|Штутгарт
|11.02.2018
|Штутгарт
|1 : 0
|Боруссия М
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