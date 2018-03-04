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    Sports.ru

    Футбол Кельн – Штутгарт

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Кельн

    Кельн
    Текущая форма

    7 Писарро (Осако)

    86 Йойич

    Штутгарт

    Штутгарт
    Текущая форма

    45 Гомес (Томми)

    45 Гомес (Томми)

    57 Бек (Томми)

    2 : 3
    завершен

    Германия. Бундеслига. 25 тур

    4 марта 2018, 17:30

    Главный судья Сорен Шторкс

    Помощники судьи Кристиан Фишер, Торбен Зивер

    Запасной судья Тобиас Крист

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Кельн

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Тимо Хорн Вр
    14  Йонас Хектор Защ
    22  Хорхе Мере Защ
    3  Доминик Хайнц Защ
    4  Фредерик Соренсен Защ
    21   Леонардо Битенкур ПЗ
    41  Венсан Козьелло ПЗ
    6  Марко Хегер ПЗ
    7  Марсель Риссе ПЗ
    13  Юя Осако Нап
    9  Симон Теродде Нап
     Штефан Рутенбек тренер
    Травмированные
    17  Кристиан Клеменс ПЗ

    Штутгарт

    Состав команды по версии Sports.ru
    16  Рон-Роберт Цилер Вр
    2  Эмилиано Инсуа Защ
    21  Бенжамен Павар Защ
    28  Хольгер Бадштубер Защ
    32   Андреас Бек Защ
    5  Тимо Баумгартль Защ
    17  Эрик Томми ПЗ
    20  Кристиан Гентнер ПЗ
    6  Сантьяго Аскасибар ПЗ
    27  Марио Гомес Нап
    33  Даниэль Гинчек Нап
     Тайфун Коркут тренер
    Травмированные
    15  Карлуш Мане ПЗ
    первый тайм второй тайм
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