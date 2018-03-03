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    Sports.ru

    Футбол РБ Лейпциг – Боруссия Д

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    РБ Лейпциг

    Лейпциг
    Текущая форма

    29 Огюстен (Кейта)

    Боруссия Д

    Дортмунд
    Текущая форма

    38 Ройс (Дауд)

    1 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 25 тур

    3 марта 2018, 20:30

    Главный судья Феликс Брих

    Помощники судьи Марк Борш, Штефан Лупп

    Запасной судья Йоханн Пфайфер

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    РБ Лейпциг

    Состав команды по версии Sports.ru
    32  Петер Гулачи Вр
    16  Лукас Клостерманн Защ
    3  Бернардо Защ
    4  Вилли Орбан Защ
    5  Дайот Упамекано Защ
    10  Эмиль Форсберг ПЗ
    31  Диего Демме ПЗ
    44  Кевин Кампль ПЗ
    7  Марсель Забитцер ПЗ
    11  Тимо Вернер Нап
    9  Юссуф Поульсен Нап
     Ральф Хазенхюттль тренер
    Травмированные
    23  Марсель Хальстенберг Защ

    Боруссия Д

    Состав команды по версии Sports.ru
    38  Роман Бюрки Вр
    16  Мануэль Аканджи Защ
    26  Лукаш Пишчек Защ
    29  Марсель Шмельцер Защ
    36  Омер Топрак Защ
    10  Марио Гетце ПЗ
    11  Марко Ройс ПЗ
    19   Махмуд Дауд ПЗ
    21  Андре Шюррле ПЗ
    33  Юлиан Вайгль ПЗ
    42  Миши Батшуайи Нап
     Петер Штегер тренер
    Травмированные
    13   Рафаэл Геррейру Защ
    37  Эрик Дурм Защ
    18  Себастьян Роде ПЗ
    23  Синдзи Кагава ПЗ
    9  Андрей Ярмоленко ПЗ
    первый тайм второй тайм
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