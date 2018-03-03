3 марта 2018, 20:30
Главный судья Феликс Брих
Помощники судьи Марк Борш, Штефан Лупп
Запасной судья Йоханн Пфайфер
Трансляция: Матч! Футбол 3
|РБ Лейпциг
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|61
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|75
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|25
|0
|0
|
|30
|0
|0
|
|16
|0
|0
|Запасные
|
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|Боруссия Д
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|88
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|3
|0
|0
|
|13
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|32
|Петер Гулачи
|Вр
|16
|Лукас Клостерманн
|Защ
|3
|Бернардо
|Защ
|4
|Вилли Орбан
|Защ
|5
|Дайот Упамекано
|Защ
|10
|Эмиль Форсберг
|ПЗ
|31
|Диего Демме
|ПЗ
|44
|Кевин Кампль
|ПЗ
|7
|Марсель Забитцер
|ПЗ
|11
|Тимо Вернер
|Нап
|9
|Юссуф Поульсен
|Нап
|Ральф Хазенхюттль
|тренер
|Травмированные
|23
|Марсель Хальстенберг
|Защ
|Состав команды по версии Sports.ru
|38
|Роман Бюрки
|Вр
|16
|Мануэль Аканджи
|Защ
|26
|Лукаш Пишчек
|Защ
|29
|Марсель Шмельцер
|Защ
|36
|Омер Топрак
|Защ
|10
|Марио Гетце
|ПЗ
|11
|Марко Ройс
|ПЗ
|19
|Махмуд Дауд
|ПЗ
|21
|Андре Шюррле
|ПЗ
|33
|Юлиан Вайгль
|ПЗ
|42
|Миши Батшуайи
|Нап
|Петер Штегер
|тренер
|Травмированные
|13
|Рафаэл Геррейру
|Защ
|37
|Эрик Дурм
|Защ
|18
|Себастьян Роде
|ПЗ
|23
|Синдзи Кагава
|ПЗ
|9
|Андрей Ярмоленко
|ПЗ
|25.02.2018
|РБ Лейпциг
|1 : 2
|Кельн
|22.02.2018
|РБ Лейпциг
|0 : 2
|Наполи
|19.02.2018
|Айнтрахт Ф
|2 : 1
|РБ Лейпциг
|26.02.2018
|Боруссия Д
|1 : 1
|Аугсбург
|22.02.2018
|Аталанта
|1 : 1
|Боруссия Д
|18.02.2018
|Боруссия М
|0 : 1
|Боруссия Д
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