android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Штутгарт – Айнтрахт Ф

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Штутгарт

    Штутгарт
    Текущая форма

    13 Томми

    Айнтрахт Ф

    Франкфурт-на-Майне
    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 24 тур

    24 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Бибиана Штайнхаус

    Помощники судьи Фредерик Ассмут, Томас Штайн

    Запасной судья Александр Затер

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Штутгарт

    Состав команды по версии Sports.ru
    16  Рон-Роберт Цилер Вр
    2  Эмилиано Инсуа Защ
    21  Бенжамен Павар Защ
    28  Хольгер Бадштубер Защ
    32   Андреас Бек Защ
    5  Тимо Баумгартль Защ
    17  Эрик Томми ПЗ
    20  Кристиан Гентнер ПЗ
    6  Сантьяго Аскасибар ПЗ
    27  Марио Гомес Нап
    33  Даниэль Гинчек Нап
     Тайфун Коркут тренер
    Травмированные
    15  Карлуш Мане ПЗ

    Айнтрахт Ф

    Состав команды по версии Sports.ru
    1   Лукаш Градецки Вр
    13  Карлос Сальседо Защ
    19   Давид Абраам Защ
    22  Тимоти Чендлер Защ
    24  Данни да Кошта Защ
    11   Мият Гачинович ПЗ
    20  Макото Хасебе ПЗ
    27  Мариус Вольф ПЗ
    39   Омар Маскарель ПЗ
    4  Анте Ребич ПЗ
    9  Себастьен Аллер Нап
     Нико Ковач тренер
    Дисквалифицированные
    17  Кевин-Принс Боатенг ПЗ
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    20 февраля

    04:07 «Айнтрахт» побеждал по понедельникам 4 раза подряд|5

    00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208

    00:04 Во время матча «Айнтрахт» – «РБ Лейпциг» болельщики хозяев закидали поле теннисными мячами. Это протест против игры в понедельник|30

    15 февраля

    09:38 Тухель отклонил предложения «Шальке», «Байера» и «Севильи»|32

    11 февраля

    22:06 Кубок Германии. «Бавария» в полуфинале сыграет с «Байером», «Шальке» – с «Айнтрахтом»|9

    21:53 Чемпионат Германии. «Вердер» обыграл «Вольфсбург», «Штутгарт» был сильнее «Боруссии» М|195

    8 февраля

    00:42 Кубок Германии. 1/4 финала. «Шальке» обыграл «Вольфсбург», «Айнтрахт» разгромил «Майнц» |71

    4 февраля

    22:00 Чемпионат Германии. «Аугсбург» разгромил «Айнтрахт», «Гамбург» сыграл вничью с «Ганновером»|204

    1 февраля

    16:28 Фанаты «Айнтрахта» и «РБ Лейпциг» бойкотируют матч 23-го тура. Это протест против игры в понедельник|48

    29 января

    19:00 Тайфун Коркут стал главным тренером «Штутгарта»|21



    Лучшие материалы