24 февраля 2018, 17:30
Главный судья Бибиана Штайнхаус
Помощники судьи Фредерик Ассмут, Томас Штайн
Запасной судья Александр Затер
|Штутгарт
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|67
|1
|0
|
|80
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|24
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|11
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Айнтрахт Ф
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|74
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|65
|0
|0
|
|17
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|26
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|16
|Рон-Роберт Цилер
|Вр
|2
|Эмилиано Инсуа
|Защ
|21
|Бенжамен Павар
|Защ
|28
|Хольгер Бадштубер
|Защ
|32
|Андреас Бек
|Защ
|5
|Тимо Баумгартль
|Защ
|17
|Эрик Томми
|ПЗ
|20
|Кристиан Гентнер
|ПЗ
|6
|Сантьяго Аскасибар
|ПЗ
|27
|Марио Гомес
|Нап
|33
|Даниэль Гинчек
|Нап
|Тайфун Коркут
|тренер
|Травмированные
|15
|Карлуш Мане
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Лукаш Градецки
|Вр
|13
|Карлос Сальседо
|Защ
|19
|Давид Абраам
|Защ
|22
|Тимоти Чендлер
|Защ
|24
|Данни да Кошта
|Защ
|11
|Мият Гачинович
|ПЗ
|20
|Макото Хасебе
|ПЗ
|27
|Мариус Вольф
|ПЗ
|39
|Омар Маскарель
|ПЗ
|4
|Анте Ребич
|ПЗ
|9
|Себастьен Аллер
|Нап
|Нико Ковач
|тренер
|Дисквалифицированные
|17
|Кевин-Принс Боатенг
|ПЗ
|18.02.2018
|Аугсбург
|0 : 1
|Штутгарт
|11.02.2018
|Штутгарт
|1 : 0
|Боруссия М
|03.02.2018
|Вольфсбург
|1 : 1
|Штутгарт
|19.02.2018
|Айнтрахт Ф
|2 : 1
|РБ Лейпциг
|10.02.2018
|Айнтрахт Ф
|4 : 2
|Кельн
|07.02.2018
|Айнтрахт Ф
|3 : 0
|Майнц
04:07 «Айнтрахт» побеждал по понедельникам 4 раза подряд|5
00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208
00:04 Во время матча «Айнтрахт» – «РБ Лейпциг» болельщики хозяев закидали поле теннисными мячами. Это протест против игры в понедельник|30
09:38 Тухель отклонил предложения «Шальке», «Байера» и «Севильи»|32
22:06 Кубок Германии. «Бавария» в полуфинале сыграет с «Байером», «Шальке» – с «Айнтрахтом»|9
21:53 Чемпионат Германии. «Вердер» обыграл «Вольфсбург», «Штутгарт» был сильнее «Боруссии» М|195
00:42 Кубок Германии. 1/4 финала. «Шальке» обыграл «Вольфсбург», «Айнтрахт» разгромил «Майнц» |71
22:00 Чемпионат Германии. «Аугсбург» разгромил «Айнтрахт», «Гамбург» сыграл вничью с «Ганновером»|204
16:28 Фанаты «Айнтрахта» и «РБ Лейпциг» бойкотируют матч 23-го тура. Это протест против игры в понедельник|48
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