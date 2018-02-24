24 февраля 2018, 17:30
Главный судья Роберт Кампка
Помощники судьи Роберт Кемптер, Бенедикт Кемпкес
Запасной судья Свен Яблонски
|Ганновер 96
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|80
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|23
|0
|0
|
|60
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|31
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|11
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Боруссия М
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|80
|0
|0
|
|84
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|11
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|7
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Филипп Чаунер
|Вр
|2
|Йосип Элез
|Защ
|20
|Салиф Сане
|Защ
|22
|Маттиас Остжолек
|Защ
|31
|Вальдемар Антон
|Защ
|4
|Юлиан Корб
|Защ
|11
|Феликс Клаус
|ПЗ
|13
|Ила Бебу
|ПЗ
|18
|Ивер Фоссум
|ПЗ
|27
|Пирмин Швеглер
|ПЗ
|24
|Никлас Фюллькруг
|Нап
|Андре Брайтенрайтер
|тренер
|Травмированные
|5
|Фелипе Тревизан
|Защ
|37
|Ноах-Йоэль Саренрен-Базее
|ПЗ
|7
|Эдгар Приб
|ПЗ
|9
|Жонатас
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Ян Зоммер
|Вр
|28
|Маттиас Гинтер
|Защ
|3
|Рис Оксфорд
|Защ
|30
|Нико Эльведи
|Защ
|4
|Янник Вестергор
|Защ
|10
|Торган Азар
|ПЗ
|23
|Йонас Хофманн
|ПЗ
|6
|Кристоф Крамер
|ПЗ
|8
|Денис Закария
|ПЗ
|13
|Ларс Штиндль
|Нап
|26
|Рауль Бобадилья
|Нап
|Дитер Хеккинг
|тренер
|Травмированные
|17
|Оскар Вендт
|Защ
|24
|Тони Янчке
|Защ
|16
|Ибраима Траоре
|ПЗ
|19
|Фабиан Джонсон
|ПЗ
|5
|Тобиас Штробль
|ПЗ
|11
|Раффаэл
|Нап
|20
|Хулио Вильяльба
|Нап
|17.02.2018
|Кельн
|1 : 1
|Ганновер 96
|10.02.2018
|Ганновер 96
|2 : 1
|Фрайбург
|04.02.2018
|Гамбург
|1 : 1
|Ганновер 96
|18.02.2018
|Боруссия М
|0 : 1
|Боруссия Д
|11.02.2018
|Штутгарт
|1 : 0
|Боруссия М
|03.02.2018
|Боруссия М
|0 : 1
|РБ Лейпциг
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