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    Sports.ru

    Футбол Ганновер 96 – Боруссия М

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    Ганновер 96

    Ганновер
    Текущая форма
    Боруссия М

    Менхенгладбах
    Текущая форма

    72 Крамер (Штиндль)

    0 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 24 тур

    24 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Роберт Кампка

    Помощники судьи Роберт Кемптер, Бенедикт Кемпкес

    Запасной судья Свен Яблонски

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Ганновер 96

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Филипп Чаунер Вр
    2  Йосип Элез Защ
    20  Салиф Сане Защ
    22  Маттиас Остжолек Защ
    31  Вальдемар Антон Защ
    4  Юлиан Корб Защ
    11  Феликс Клаус ПЗ
    13  Ила Бебу ПЗ
    18  Ивер Фоссум ПЗ
    27  Пирмин Швеглер ПЗ
    24  Никлас Фюллькруг Нап
     Андре Брайтенрайтер тренер
    Травмированные
    5  Фелипе Тревизан Защ
    37  Ноах-Йоэль Саренрен-Базее ПЗ
    7  Эдгар Приб ПЗ
    9  Жонатас Нап

    Боруссия М

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Ян Зоммер Вр
    28  Маттиас Гинтер Защ
    3  Рис Оксфорд Защ
    30  Нико Эльведи Защ
    4  Янник Вестергор Защ
    10  Торган Азар ПЗ
    23  Йонас Хофманн ПЗ
    6  Кристоф Крамер ПЗ
    8  Денис Закария ПЗ
    13  Ларс Штиндль Нап
    26   Рауль Бобадилья Нап
     Дитер Хеккинг тренер
    Травмированные
    17  Оскар Вендт Защ
    24  Тони Янчке Защ
    16  Ибраима Траоре ПЗ
    19  Фабиан Джонсон ПЗ
    5  Тобиас Штробль ПЗ
    11  Раффаэл Нап
    20  Хулио Вильяльба Нап
    первый тайм второй тайм
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