23 февраля 2018, 22:30
Главный судья Бастиан Данкерт
Помощники судьи Маркус Хакер, Рене Роде
Запасной судья Флориан Бадштюбнер
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Майнц
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|86
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|40
|0
|0
|
|13
|0
|0
|
|5
|0
|0
|
|51
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Вольфсбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|83
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|14
|0
|0
|
|8
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Рене Адлер
|Вр
|16
|Штефан Белль
|Защ
|18
|Даниэль Бросински
|Защ
|3
|Леон Балогун
|Защ
|4
|Абду Диалло
|Защ
|25
|Жан-Филипп Гбамен
|ПЗ
|38
|Геррит Хольтманн
|ПЗ
|5
|Найджел де Йонг
|ПЗ
|6
|Данни Латца
|ПЗ
|7
|Робин Квайсон
|ПЗ
|11
|Эмиль Берггрен
|Нап
|Сандро Шварц
|тренер
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Кун Кастельс
|Вр
|3
|Паул Верхаг
|Защ
|31
|Робин Кнохе
|Защ
|35
|Джанлука Иттер
|Защ
|5
|Джеффри Брума
|Защ
|10
|Юнус Малли
|ПЗ
|11
|Даниэль Дидави
|ПЗ
|23
|Жозуа Гилавоги
|ПЗ
|6
|Рихедли Базур
|ПЗ
|8
|Ренато Штеффен
|ПЗ
|14
|Дивок Ориги
|Нап
|Бруно Лаббадиа
|тренер
|Травмированные
|13
|Янник Герхардт
|Защ
|24
|Себастьян Юнг
|Защ
|29
|Марсель Тиссеран
|Защ
|16
|Якуб Блашчиковски
|ПЗ
|Дисквалифицированные
|27
|Максимилиан Арнольд
|ПЗ
|16.02.2018
|Герта
|0 : 2
|Майнц
|10.02.2018
|Хоффенхайм-1899
|4 : 2
|Майнц
|07.02.2018
|Айнтрахт Ф
|3 : 0
|Майнц
|17.02.2018
|Вольфсбург
|1 : 2
|Бавария
|11.02.2018
|Вердер
|3 : 1
|Вольфсбург
|07.02.2018
|Шальке-04
|1 : 0
|Вольфсбург
14:35 Лаббадиа возглавил «Вольфсбург»|18
00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208
21:40 Главный тренер «Вольфсбурга» Шмидт подал в отставку|12
11:12 Томас Мюллер: «У нас просто потрясающая команда»|26
10:22 Тренер «Вольфсбурга»: «Проиграли «Баварии», потому что мало что показали в атаке»|5
00:45 Хайнкес о победе над «Вольфсбургом»: «Поменяли тактику под Мюллера, он очень подвижен и постоянно ищет свободные зоны»|8
19:52 Хайнкес впервые в карьере выиграл 13 матчей подряд|46
17:44 «Вольфсбург» – «Бавария». Алькантара вышел на поле впервые с ноября 2017 года|5
07:54 «Вольфсбург» – «Бавария». Тиаго Алькантара сыграет впервые с ноября|5
09:38 Тухель отклонил предложения «Шальке», «Байера» и «Севильи»|32
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .