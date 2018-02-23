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    Sports.ru

    Футбол Майнц – Вольфсбург

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Майнц

    Майнц
    Текущая форма

    44 Муто (Хольтманн)

    Вольфсбург

    Вольфсбург
    Текущая форма

    6 Брекало (Виллиам)

    1 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 24 тур

    23 февраля 2018, 22:30

    Главный судья Бастиан Данкерт

    Помощники судьи Маркус Хакер, Рене Роде

    Запасной судья Флориан Бадштюбнер

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Майнц

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Рене Адлер Вр
    16  Штефан Белль Защ
    18  Даниэль Бросински Защ
    3   Леон Балогун Защ
    4  Абду Диалло Защ
    25  Жан-Филипп Гбамен ПЗ
    38  Геррит Хольтманн ПЗ
    5  Найджел де Йонг ПЗ
    6  Данни Латца ПЗ
    7  Робин Квайсон ПЗ
    11  Эмиль Берггрен Нап
     Сандро Шварц тренер

    Вольфсбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Кун Кастельс Вр
    3  Паул Верхаг Защ
    31  Робин Кнохе Защ
    35  Джанлука Иттер Защ
    5  Джеффри Брума Защ
    10  Юнус Малли ПЗ
    11  Даниэль Дидави ПЗ
    23  Жозуа Гилавоги ПЗ
    6  Рихедли Базур ПЗ
    8  Ренато Штеффен ПЗ
    14  Дивок Ориги Нап
     Бруно Лаббадиа тренер
    Травмированные
    13  Янник Герхардт Защ
    24  Себастьян Юнг Защ
    29  Марсель Тиссеран Защ
    16  Якуб Блашчиковски ПЗ
    Дисквалифицированные
    27  Максимилиан Арнольд ПЗ
    первый тайм второй тайм
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