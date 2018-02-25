11 Бургшталлер (Калиджури)
25 февраля 2018, 17:30
Главный судья Даниэль Зиберт
Помощники судьи Ян Зайдель, Ян-Клеменс Найцель
Запасной судья T. Reichel
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Байер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|38
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|20
|0
|0
|
|20
|0
|0
|
|29
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Шальке-04
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|49
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|49
|1
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|25
|1
|0
|
|42
|0
|0
|
|42
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Бернд Лено
|Вр
|18
|Венделл
|Защ
|3
|Панайотис Рецос
|Защ
|4
|Джонатан Та
|Защ
|10
|Юлиан Брандт
|ПЗ
|20
|Чарлес Арангис
|ПЗ
|21
|Доминик Кор
|ПЗ
|5
|Свен Бендер
|ПЗ
|9
|Леон Бэйли
|ПЗ
|13
|Лукас Аларио
|Нап
|31
|Кевин Фолланд
|Нап
|Хайко Херрлих
|тренер
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Ральф Фэрманн
|Вр
|20
|Тило Керер
|Защ
|29
|Налдо
|Защ
|5
|Матия Настасич
|Защ
|18
|Даниэль Калиджури
|ПЗ
|28
|Алессандро Шопф
|ПЗ
|7
|Макс Майер
|ПЗ
|8
|Леон Горетцка
|ПЗ
|19
|Гвидо Бургшталлер
|Нап
|36
|Бреэль Эмболо
|Нап
|9
|Франко Ди Санто
|Нап
|Доменико Тедеско
|тренер
|17.02.2018
|Шальке-04
|2 : 1
|Хоффенхайм-1899
|10.02.2018
|Бавария
|2 : 1
|Шальке-04
|07.02.2018
|Шальке-04
|1 : 0
|Вольфсбург
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