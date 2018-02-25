android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Байер – Шальке-04

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Байер

    Леверкузен
    Текущая форма
    Шальке-04

    Гельзенкирхен
    Текущая форма

    11 Бургшталлер (Калиджури)

    89 Бенталеб (Эмболо) (пенальти)

    0 : 2
    завершен

    Германия. Бундеслига. 24 тур

    25 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Даниэль Зиберт

    Помощники судьи Ян Зайдель, Ян-Клеменс Найцель

    Запасной судья T. Reichel

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Байер

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Бернд Лено Вр
    18  Венделл Защ
    3  Панайотис Рецос Защ
    4  Джонатан Та Защ
    10  Юлиан Брандт ПЗ
    20  Чарлес Арангис ПЗ
    21  Доминик Кор ПЗ
    5  Свен Бендер ПЗ
    9  Леон Бэйли ПЗ
    13  Лукас Аларио Нап
    31  Кевин Фолланд Нап
     Хайко Херрлих тренер

    Шальке-04

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Ральф Фэрманн Вр
    20  Тило Керер Защ
    29  Налдо Защ
    5  Матия Настасич Защ
    18  Даниэль Калиджури ПЗ
    28  Алессандро Шопф ПЗ
    7  Макс Майер ПЗ
    8  Леон Горетцка ПЗ
    19  Гвидо Бургшталлер Нап
    36  Бреэль Эмболо Нап
    9  Франко Ди Санто Нап
      Доменико Тедеско тренер
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    21 февраля

    14:25 Леон Бэйли об интересе из АПЛ: «Леверкузен – идеальное место для меня»|13

    20 февраля

    00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208

    15 февраля

    09:38 Тухель отклонил предложения «Шальке», «Байера» и «Севильи»|32

    11 февраля

    22:06 Кубок Германии. «Бавария» в полуфинале сыграет с «Байером», «Шальке» – с «Айнтрахтом»|9

    21:53 Чемпионат Германии. «Вердер» обыграл «Вольфсбург», «Штутгарт» был сильнее «Боруссии» М|195

    15:58 Доменико Тедеско: «Шальке» действовал смело, но «Бавария» не дала себя смутить»|5

    15:42 Тренер «Баварии»: «Хайнкес сильно переживал у телевизора во время игры с «Шальке». Он прислал смс»|6

    10 февраля

    21:02 Левандовски забил в 11-м домашнем матче подряд|23

    8 февраля

    00:42 Кубок Германии. 1/4 финала. «Шальке» обыграл «Вольфсбург», «Айнтрахт» разгромил «Майнц» |71

    7 февраля

    13:36 Хайдель о переходе Горетцки в «Баварию»: «Куда еще идти игрокам, которые хотят остаться в Германии и прогрессировать?»|45



    Лучшие материалы