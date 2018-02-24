86 ван Дронгелен (автогол)
24 февраля 2018, 20:30
Главный судья Феликс Цвайер
Помощники судьи Марко Ахмюллер, Торстен Шиффнер
Запасной судья Торбен Зивер
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Вердер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|84
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|7
|0
|0
|
|18
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Гамбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|14
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Иржи Павленка
|Вр
|13
|Милош Велькович
|Защ
|18
|Никлас Мойсандер
|Защ
|23
|Теодор Гебре Селассие
|Защ
|5
|Людвиг Аугустинссон
|Защ
|44
|Филипп Баргфреде
|ПЗ
|6
|Томас Дилэйни
|ПЗ
|7
|Флориан Кайнц
|ПЗ
|8
|Жером Гондорф
|ПЗ
|10
|Макс Крузе
|Нап
|24
|Йоханнес Эггештайн
|Нап
|Флориан Кофельдт
|тренер
|Травмированные
|30
|Михаэль Цеттерер
|Вр
|14
|Оле Койпер
|ПЗ
|22
|Фин Бартельс
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Кристиан Матения
|Вр
|24
|Готоку Сакаи
|Защ
|4
|Рик ван Дронгелен
|Защ
|5
|Мергим Маврай
|Защ
|6
|Дуглас Сантос
|Защ
|9
|Кирьякос Пападопулос
|Защ
|12
|Уолас
|ПЗ
|14
|Аарон Хунт
|ПЗ
|17
|Филип Костич
|ПЗ
|28
|Гидеон Юнг
|ПЗ
|7
|Бобби Вуд
|Нап
|Бернд Холлербах
|тренер
|Травмированные
|20
|Альбин Экдаль
|ПЗ
|27
|Николай Мюллер
|ПЗ
|8
|Льюис Холтби
|ПЗ
|17.02.2018
|Гамбург
|1 : 2
|Байер
|10.02.2018
|Боруссия Д
|2 : 0
|Гамбург
|04.02.2018
|Гамбург
|1 : 1
|Ганновер 96
13:31 Суд Бремена обязал Немецкий футбольный союз платить за работу полиции на матчах повышенного риска «Вердера»|4
00:39 Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту»|208
21:53 Чемпионат Германии. «Вердер» обыграл «Вольфсбург», «Штутгарт» был сильнее «Боруссии» М|195
20:08 Батшуайи поучаствовал в четырех из пяти голов «Боруссии» Д после своего перехода|42
17:05 «Боруссия» Д – «Гамбург». Ройс появится на поле впервые за 8 месяцев|13
02:59 Ройс готов сыграть против «Гамбурга» после восьмимесячного перерыва|24
00:42 Кубок Германии. 1/4 финала. «Шальке» обыграл «Вольфсбург», «Айнтрахт» разгромил «Майнц» |71
22:00 Чемпионат Германии. «Аугсбург» разгромил «Айнтрахт», «Гамбург» сыграл вничью с «Ганновером»|204
12:39 «Спартак» требует у «Вердера» 1,5 млн евро за Ташчи|57
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .