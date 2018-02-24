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    Sports.ru

    Футбол Вердер – Гамбург

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Вердер

    Бремен
    Текущая форма

    86 ван Дронгелен (автогол)

    Гамбург

    Гамбург
    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 24 тур

    24 февраля 2018, 20:30

    Главный судья Феликс Цвайер

    Помощники судьи Марко Ахмюллер, Торстен Шиффнер

    Запасной судья Торбен Зивер

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео


    Вердер

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Иржи Павленка Вр
    13   Милош Велькович Защ
    18  Никлас Мойсандер Защ
    23  Теодор Гебре Селассие Защ
    5  Людвиг Аугустинссон Защ
    44  Филипп Баргфреде ПЗ
    6  Томас Дилэйни ПЗ
    7  Флориан Кайнц ПЗ
    8  Жером Гондорф ПЗ
    10  Макс Крузе Нап
    24  Йоханнес Эггештайн Нап
     Флориан Кофельдт тренер
    Травмированные
    30  Михаэль Цеттерер Вр
    14  Оле Койпер ПЗ
    22  Фин Бартельс ПЗ

    Гамбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Кристиан Матения Вр
    24  Готоку Сакаи Защ
    4  Рик ван Дронгелен Защ
    5  Мергим Маврай Защ
    6  Дуглас Сантос Защ
    9  Кирьякос Пападопулос Защ
    12  Уолас ПЗ
    14  Аарон Хунт ПЗ
    17  Филип Костич ПЗ
    28   Гидеон Юнг ПЗ
    7  Бобби Вуд Нап
     Бернд Холлербах тренер
    Травмированные
    20  Альбин Экдаль ПЗ
    27  Николай Мюллер ПЗ
    8   Льюис Холтби ПЗ
    первый тайм второй тайм
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