57 Крамарич
24 февраля 2018, 17:30
Главный судья Кристьян Дингерт
Помощники судьи Тимо Герах, Тобиас Крист
Запасной судья Сорен Шторкс
|Хоффенхайм-1899
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|82
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|9
|0
|0
|
|29
|0
|0
|
|20
|0
|0
|Запасные
|
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|
|Фрайбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|15
|0
|0
|
|32
|0
|0
|
|1
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Оливер Бауманн
|Вр
|16
|Нико Шульц
|Защ
|21
|Бенджамин Хюбнер
|Защ
|22
|Кевин Фогт
|Защ
|25
|Кевин Акпогума
|Защ
|3
|Павел Кадержабек
|Защ
|11
|Флориан Гриллич
|ПЗ
|18
|Надим Амири
|ПЗ
|32
|Деннис Гайгер
|ПЗ
|27
|Андрей Крамарич
|Нап
|28
|Адам Салаи
|Нап
|Юлиан Нагельсманн
|тренер
|Травмированные
|38
|Штефан Пош
|Защ
|10
|Керем Демирбай
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Александр Шволов
|Вр
|17
|Лукас Кюблер
|Защ
|20
|Марк-Оливер Кемпф
|Защ
|25
|Робин Кох
|Защ
|30
|Кристиан Гюнтер
|Защ
|4
|Чаглар Сеюнджю
|Защ
|5
|Мануэль Гульде
|Защ
|19
|Яник Хаберер
|ПЗ
|6
|Амир Абраши
|ПЗ
|18
|Нильс Петерсен
|Нап
|9
|Лукас Хелер
|Нап
|Кристиан Штрайх
|тренер
|Травмированные
|27
|Николас Хефлер
|ПЗ
|17.02.2018
|Шальке-04
|2 : 1
|Хоффенхайм-1899
|10.02.2018
|Хоффенхайм-1899
|4 : 2
|Майнц
|03.02.2018
|Герта
|1 : 1
|Хоффенхайм-1899
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