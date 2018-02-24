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    Sports.ru

    Футбол Хоффенхайм-1899 – Фрайбург

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Хоффенхайм-1899

    Баден-Вюртемберг
    Текущая форма

    57 Крамарич

    Фрайбург

    Фрайбург
    Текущая форма

    66 Петерсен (пенальти)

    1 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 24 тур

    24 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Кристьян Дингерт

    Помощники судьи Тимо Герах, Тобиас Крист

    Запасной судья Сорен Шторкс

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Хоффенхайм-1899

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Оливер Бауманн Вр
    16  Нико Шульц Защ
    21  Бенджамин Хюбнер Защ
    22  Кевин Фогт Защ
    25  Кевин Акпогума Защ
    3  Павел Кадержабек Защ
    11  Флориан Гриллич ПЗ
    18  Надим Амири ПЗ
    32  Деннис Гайгер ПЗ
    27  Андрей Крамарич Нап
    28  Адам Салаи Нап
     Юлиан Нагельсманн тренер
    Травмированные
    38  Штефан Пош Защ
    10  Керем Демирбай ПЗ

    Фрайбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Александр Шволов Вр
    17  Лукас Кюблер Защ
    20  Марк-Оливер Кемпф Защ
    25  Робин Кох Защ
    30  Кристиан Гюнтер Защ
    4  Чаглар Сеюнджю Защ
    5  Мануэль Гульде Защ
    19  Яник Хаберер ПЗ
    6  Амир Абраши ПЗ
    18  Нильс Петерсен Нап
    9  Лукас Хелер Нап
     Кристиан Штрайх тренер
    Травмированные
    27  Николас Хефлер ПЗ
    первый тайм второй тайм
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