25 февраля 2018, 20:00
Главный судья Харм Осмерс
Помощники судьи Томас Горняк, Флориан Хефт
Запасной судья Эдуард Байтингер
Трансляция: Матч! Футбол 3
|РБ Лейпциг
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|71
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|59
|0
|1
|
|69
|1
|0
|
|20
|0
|0
|
|22
|0
|0
|
|32
|0
|0
|Запасные
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|Кельн
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|61
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|88
|1
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|1
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|82
|0
|0
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|90
|0
|0
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|3
|0
|0
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|9
|0
|0
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|30
|1
|0
|Запасные
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|
|Состав команды по версии Sports.ru
|32
|Петер Гулачи
|Вр
|16
|Лукас Клостерманн
|Защ
|5
|Дайот Упамекано
|Защ
|6
|Ибраима Конате
|Защ
|10
|Эмиль Форсберг
|ПЗ
|27
|Конрад Лаймер
|ПЗ
|31
|Диего Демме
|ПЗ
|44
|Кевин Кампль
|ПЗ
|7
|Марсель Забитцер
|ПЗ
|11
|Тимо Вернер
|Нап
|9
|Юссуф Поульсен
|Нап
|Ральф Хазенхюттль
|тренер
|Травмированные
|23
|Марсель Хальстенберг
|Защ
|8
|Наби Кейта
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Тимо Хорн
|Вр
|14
|Йонас Хектор
|Защ
|22
|Хорхе Мере
|Защ
|3
|Доминик Хайнц
|Защ
|4
|Фредерик Соренсен
|Защ
|21
|Леонардо Битенкур
|ПЗ
|41
|Венсан Козьелло
|ПЗ
|6
|Марко Хегер
|ПЗ
|7
|Марсель Риссе
|ПЗ
|13
|Юя Осако
|Нап
|9
|Симон Теродде
|Нап
|Штефан Рутенбек
|тренер
|Травмированные
|29
|Тим Хандверкер
|Защ
|17
|Кристиан Клеменс
|ПЗ
|22.02.2018
|РБ Лейпциг
|0 : 2
|Наполи
|19.02.2018
|Айнтрахт Ф
|2 : 1
|РБ Лейпциг
|15.02.2018
|Наполи
|1 : 3
|РБ Лейпциг
|17.02.2018
|Кельн
|1 : 1
|Ганновер 96
|10.02.2018
|Айнтрахт Ф
|4 : 2
|Кельн
|02.02.2018
|Кельн
|2 : 3
|Боруссия Д
23:09 Сергей Фурсенко: «РБ Лейпциг» по силам «Зениту». Хороший жребий»|77
20:59 Станислав Черчесов: «Все соперники российских клубов одного уровня, но выделяется «Атлетико»|26
20:09 Ральф Хазенхюттль: «Зенит» – это настоящий вызов для нас»|63
17:02 Роберто Манчини: «РБ Лейпциг» – одна из сильнейших немецких команд. Я бы не сказал, что нам повезло»|199
16:53 Валерий Газзаев: «Зенит» и ЦСКА обязаны проходить в 1/4 финала Лиги Европы»|137
16:45 Андрей Лунев: «Лейпциг» – это немцы, и этим все сказано. Недооценки быть не может»|26
15:16 В 1/8 финала ЛЕ «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг», «Локомотив» – с «Атлетико», ЦСКА – с «Лионом»|1541
01:15 «Милан», «Арсенал», «Боруссия» и еще 10 клубов вышли в 1/8 финала ЛЕ|173
00:55 Лига Европы. 1/16 финала. «Арсенал» проиграл «Эстерсунду», «Атлетико» одолел «Копенгаген», «РБ Лейпциг» уступил «Наполи»|555
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