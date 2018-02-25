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    Sports.ru

    Футбол РБ Лейпциг – Кельн

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    РБ Лейпциг

    Лейпциг
    Текущая форма

    5 Огюстен (Лукман)

    Кельн

    Кельн
    Текущая форма

    70 Козьелло

    77 Битенкур (Риссе)

    1 : 2
    завершен

    Германия. Бундеслига. 24 тур

    25 февраля 2018, 20:00

    Главный судья Харм Осмерс

    Помощники судьи Томас Горняк, Флориан Хефт

    Запасной судья Эдуард Байтингер

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    РБ Лейпциг

    Состав команды по версии Sports.ru
    32  Петер Гулачи Вр
    16  Лукас Клостерманн Защ
    5  Дайот Упамекано Защ
    6  Ибраима Конате Защ
    10  Эмиль Форсберг ПЗ
    27  Конрад Лаймер ПЗ
    31  Диего Демме ПЗ
    44  Кевин Кампль ПЗ
    7  Марсель Забитцер ПЗ
    11  Тимо Вернер Нап
    9  Юссуф Поульсен Нап
     Ральф Хазенхюттль тренер
    Травмированные
    23  Марсель Хальстенберг Защ
    8  Наби Кейта ПЗ

    Кельн

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Тимо Хорн Вр
    14  Йонас Хектор Защ
    22  Хорхе Мере Защ
    3  Доминик Хайнц Защ
    4  Фредерик Соренсен Защ
    21   Леонардо Битенкур ПЗ
    41  Венсан Козьелло ПЗ
    6  Марко Хегер ПЗ
    7  Марсель Риссе ПЗ
    13  Юя Осако Нап
    9  Симон Теродде Нап
     Штефан Рутенбек тренер
    Травмированные
    29  Тим Хандверкер Защ
    17  Кристиан Клеменс ПЗ
    первый тайм второй тайм
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    Новости команд

    23 февраля

    23:09 Сергей Фурсенко: «РБ Лейпциг» по силам «Зениту». Хороший жребий»|77

    20:59 Станислав Черчесов: «Все соперники российских клубов одного уровня, но выделяется «Атлетико»|26

    20:09 Ральф Хазенхюттль: «Зенит» – это настоящий вызов для нас»|63

    17:02 Роберто Манчини: «РБ Лейпциг» – одна из сильнейших немецких команд. Я бы не сказал, что нам повезло»|199

    16:53 Валерий Газзаев: «Зенит» и ЦСКА обязаны проходить в 1/4 финала Лиги Европы»|137

    16:45 Андрей Лунев: «Лейпциг» – это немцы, и этим все сказано. Недооценки быть не может»|26

    15:16 В 1/8 финала ЛЕ «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг», «Локомотив» – с «Атлетико», ЦСКА – с «Лионом»|1541

    01:15 «Милан», «Арсенал», «Боруссия» и еще 10 клубов вышли в 1/8 финала ЛЕ|173

    00:55 Лига Европы. 1/16 финала. «Арсенал» проиграл «Эстерсунду», «Атлетико» одолел «Копенгаген», «РБ Лейпциг» уступил «Наполи»|555

    22 февраля

    10:26 Маурицио Сарри: «В первом матче с «Лейпцигом» мы сыграли как клоуны. На 70% это моя вина»|43



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