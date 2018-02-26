16 Ройс
26 февраля 2018, 22:30
Главный судья Мануэль Грефе
Помощники судьи Гвидо Клефе, Маркус Зинн
Запасной судья Мартин Петерсен
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Боруссия Д
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|76
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|15
|0
|0
|
|29
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|Аугсбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|56
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|35
|0
|0
|
|14
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|38
|Роман Бюрки
|Вр
|16
|Мануэль Аканджи
|Защ
|25
|Сократис Папастатопулос
|Защ
|26
|Лукаш Пишчек
|Защ
|29
|Марсель Шмельцер
|Защ
|10
|Марио Гетце
|ПЗ
|11
|Марко Ройс
|ПЗ
|22
|Кристиан Пулишич
|ПЗ
|27
|Гонсало Кастро
|ПЗ
|33
|Юлиан Вайгль
|ПЗ
|42
|Миши Батшуайи
|Нап
|Петер Штегер
|тренер
|Травмированные
|37
|Эрик Дурм
|Защ
|18
|Себастьян Роде
|ПЗ
|20
|Максимилиан Филипп
|ПЗ
|7
|Джейдон Санчо
|ПЗ
|9
|Андрей Ярмоленко
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|35
|Марвин Хитц
|Вр
|31
|Филипп Макс
|Защ
|32
|Рафаэль Фрамбергер
|Защ
|36
|Мартин Хинтереггер
|Защ
|38
|Кевин Данзо
|Защ
|11
|Михаэль Грегорич
|ПЗ
|14
|Ян Моравек
|ПЗ
|19
|Гу Чжа Чхоль
|ПЗ
|30
|Каюби
|ПЗ
|7
|Марсель Хеллер
|ПЗ
|8
|Рани Хедира
|ПЗ
|Мануэль Баум
|тренер
|Травмированные
|13
|Фабиан Гифер
|Вр
|Дисквалифицированные
|10
|Даниэль Байер
|ПЗ
|22.02.2018
|Аталанта
|1 : 1
|Боруссия Д
|18.02.2018
|Боруссия М
|0 : 1
|Боруссия Д
|15.02.2018
|Боруссия Д
|3 : 2
|Аталанта
|18.02.2018
|Аугсбург
|0 : 1
|Штутгарт
|09.02.2018
|РБ Лейпциг
|2 : 0
|Аугсбург
|04.02.2018
|Аугсбург
|3 : 0
|Айнтрахт Ф
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