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    Sports.ru

    Футбол Боруссия Д – Аугсбург

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Боруссия Д

    Дортмунд
    Текущая форма

    16 Ройс

    Аугсбург

    Аугсбург
    Текущая форма

    73 Данзо

    1 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 24 тур

    26 февраля 2018, 22:30

    Главный судья Мануэль Грефе

    Помощники судьи Гвидо Клефе, Маркус Зинн

    Запасной судья Мартин Петерсен

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Боруссия Д

    Состав команды по версии Sports.ru
    38  Роман Бюрки Вр
    16  Мануэль Аканджи Защ
    25  Сократис Папастатопулос Защ
    26  Лукаш Пишчек Защ
    29  Марсель Шмельцер Защ
    10  Марио Гетце ПЗ
    11  Марко Ройс ПЗ
    22  Кристиан Пулишич ПЗ
    27  Гонсало Кастро ПЗ
    33  Юлиан Вайгль ПЗ
    42  Миши Батшуайи Нап
     Петер Штегер тренер
    Травмированные
    37  Эрик Дурм Защ
    18  Себастьян Роде ПЗ
    20  Максимилиан Филипп ПЗ
    7  Джейдон Санчо ПЗ
    9  Андрей Ярмоленко ПЗ

    Аугсбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    35  Марвин Хитц Вр
    31  Филипп Макс Защ
    32  Рафаэль Фрамбергер Защ
    36  Мартин Хинтереггер Защ
    38  Кевин Данзо Защ
    11  Михаэль Грегорич ПЗ
    14  Ян Моравек ПЗ
    19  Гу Чжа Чхоль ПЗ
    30  Каюби ПЗ
    7  Марсель Хеллер ПЗ
    8  Рани Хедира ПЗ
     Мануэль Баум тренер
    Травмированные
    13  Фабиан Гифер Вр
    Дисквалифицированные
    10  Даниэль Байер ПЗ
    первый тайм второй тайм
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