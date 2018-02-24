24 февраля 2018, 17:30
Главный судья Гвидо Винкманн
Помощники судьи Арно Блос, Кристиан Бандурски
Запасной судья Мартин Петерсен
Трансляция: Матч! Футбол 2
|Бавария
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|68
|0
|0
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|75
|0
|0
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|90
|0
|0
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|71
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|16
|0
|0
|
|23
|0
|0
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|20
|0
|0
|Запасные
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|Герта
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|71
|0
|0
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|80
|0
|0
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|11
|0
|0
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|20
|0
|0
|Запасные
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|Состав команды по версии Sports.ru
|26
|Свен Ульрайх
|Вр
|27
|Давид Алаба
|Защ
|4
|Никлас Зюле
|Защ
|5
|Матс Хуммельс
|Защ
|8
|Хави Мартинес
|Защ
|10
|Арьен Роббен
|ПЗ
|23
|Артуро Видаль
|ПЗ
|32
|Йозуа Киммих
|ПЗ
|7
|Франк Рибери
|ПЗ
|25
|Томас Мюллер
|Нап
|9
|Роберт Левандовски
|Нап
|Юпп Хайнкес
|тренер
|Травмированные
|11
|Хамес Родригес
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|22
|Руне Ярстейн
|Вр
|2
|Петер Пекарик
|Защ
|21
|Марвин Платтенхардт
|Защ
|25
|Джордан Торунарига
|Защ
|5
|Никлас Штарк
|Защ
|11
|Мэтью Лекки
|ПЗ
|20
|Валентино Лазаро
|ПЗ
|28
|Фабиан Лустенбергер
|ПЗ
|3
|Пер Шелбред
|ПЗ
|6
|Владимир Дарида
|ПЗ
|27
|Дэви Зельке
|Нап
|Пал Дардаи
|тренер
|Травмированные
|18
|Синан Курт
|ПЗ
|26
|Арне Майер
|ПЗ
|16
|Юлиан Шибер
|Нап
|19
|Ведад Ибишевич
|Нап
|20.02.2018
|Бавария
|5 : 0
|Бешикташ
|17.02.2018
|Вольфсбург
|1 : 2
|Бавария
|10.02.2018
|Бавария
|2 : 1
|Шальке-04
16:52 Юпп Хайнкес: «С «Гертой» просто точно не будет»|8
12:18 Нойер приступит к полноценным тренировкам в марте|50
11:44 Хайнкес о Левандовском: «Бавария» не продает своих топ-игроков»|210
23:39 Томас Мюллер – хоккейной сборной Германии: «Еще один шаг к золоту! Вы можете»|66
21:12 Матс Хуммельс: «Люблю интернет. Тут люди запрещают тебе праздновать гол человека, с которым ты играл долгие годы»|19
14:03 Агентом Левандовского стал Пини Захави|24
00:25 Левандовски после 10 лет сотрудничества расстался с агентом|23
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