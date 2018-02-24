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    Sports.ru

    Футбол Бавария – Герта

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Бавария

    Мюнхен
    Текущая форма
    Герта

    Берлин
    Текущая форма
    0 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 24 тур

    24 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Гвидо Винкманн

    Помощники судьи Арно Блос, Кристиан Бандурски

    Запасной судья Мартин Петерсен

    Трансляция: Матч! Футбол 2

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Бавария

    Состав команды по версии Sports.ru
    26  Свен Ульрайх Вр
    27  Давид Алаба Защ
    4  Никлас Зюле Защ
    5  Матс Хуммельс Защ
    8  Хави Мартинес Защ
    10  Арьен Роббен ПЗ
    23  Артуро Видаль ПЗ
    32  Йозуа Киммих ПЗ
    7  Франк Рибери ПЗ
    25  Томас Мюллер Нап
    9  Роберт Левандовски Нап
     Юпп Хайнкес тренер
    Травмированные
    11  Хамес Родригес ПЗ

    Герта

    Состав команды по версии Sports.ru
    22  Руне Ярстейн Вр
    2  Петер Пекарик Защ
    21  Марвин Платтенхардт Защ
    25  Джордан Торунарига Защ
    5  Никлас Штарк Защ
    11  Мэтью Лекки ПЗ
    20  Валентино Лазаро ПЗ
    28  Фабиан Лустенбергер ПЗ
    3  Пер Шелбред ПЗ
    6  Владимир Дарида ПЗ
    27  Дэви Зельке Нап
     Пал Дардаи тренер
    Травмированные
    18   Синан Курт ПЗ
    26  Арне Майер ПЗ
    16  Юлиан Шибер Нап
    19   Ведад Ибишевич Нап
    первый тайм второй тайм
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    Новости команд

    24 февраля

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    12:18 Нойер приступит к полноценным тренировкам в марте|50

    11:44 Хайнкес о Левандовском: «Бавария» не продает своих топ-игроков»|210

    23 февраля

    23:39 Томас Мюллер – хоккейной сборной Германии: «Еще один шаг к золоту! Вы можете»|66

    21:12 Матс Хуммельс: «Люблю интернет. Тут люди запрещают тебе праздновать гол человека, с которым ты играл долгие годы»|19

    22 февраля

    14:03 Агентом Левандовского стал Пини Захави|24

    00:25 Левандовски после 10 лет сотрудничества расстался с агентом|23

    21 февраля

    21:50 Хайнкес – Роббену: «Я делаю то, что считаю правильным»|52

    16:35 Арьен Роббен: «Если скажу, о чем думаю, завтра буду сидеть в кабинете Румменигге»|45

    15:46 Роберт Левандовски: «По-прежнему не считаю «Баварию» фаворитом Лиги чемпионов»|46



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