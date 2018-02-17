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    Sports.ru

    Футбол Вольфсбург – Бавария

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Вольфсбург

    Вольфсбург
    Текущая форма

    8 Дидави (Малли)

    Бавария

    Мюнхен
    Текущая форма

    64 Вагнер (Роббен)

    90 Левандовски (Роббен) (пенальти)

    1 : 2
    завершен

    Германия. Бундеслига. 23 тур

    17 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Саша Штегеманн

    Помощники судьи Кристиан Фишер, Ян-Клеменс Найцель

    Запасной судья Лассе Козловски

    Трансляция: Матч! Футбол 3

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    Видео

    Вольфсбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Кун Кастельс Вр
    2  Виллиам Азеведо Защ
    3  Паул Верхаг Защ
    31  Робин Кнохе Защ
    5  Джеффри Брума Защ
    10  Юнус Малли ПЗ
    23  Жозуа Гилавоги ПЗ
    27  Максимилиан Арнольд ПЗ
    8  Ренато Штеффен ПЗ
    14  Дивок Ориги Нап
    22  Адмир Мехмеди Нап
     Мартин Шмидт тренер
    Травмированные
    13  Янник Герхардт Защ
    29  Марсель Тиссеран Защ
    16  Якуб Блашчиковски ПЗ

    Бавария

    Состав команды по версии Sports.ru
    26  Свен Ульрайх Вр
    13  Рафинья Защ
    14  Хуан Бернат Защ
    17  Джером Боатенг Защ
    4  Никлас Зюле Защ
    10  Арьен Роббен ПЗ
    19  Себастьян Руди ПЗ
    24  Корентен Толиссо ПЗ
    29  Кингсли Коман ПЗ
    6   Тиаго Алькантара ПЗ
    2  Сандро Вагнер Нап
     Юпп Хайнкес тренер
    Дисквалифицированные
    23  Артуро Видаль ПЗ
    первый тайм второй тайм
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