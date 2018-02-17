90 Левандовски (Роббен) (пенальти)
17 февраля 2018, 17:30
Главный судья Саша Штегеманн
Помощники судьи Кристиан Фишер, Ян-Клеменс Найцель
Запасной судья Лассе Козловски
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Вольфсбург
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|78
|0
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|90
|0
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|90
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|84
|0
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|90
|1
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|1
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|90
|0
|0
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|13
|0
|0
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|1
|0
|0
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|7
|0
|0
|Запасные
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|Бавария
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|62
|0
|0
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|66
|0
|0
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|90
|0
|2
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|79
|1
|0
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|25
|0
|0
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|12
|1
|0
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|29
|0
|0
|Запасные
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|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Кун Кастельс
|Вр
|2
|Виллиам Азеведо
|Защ
|3
|Паул Верхаг
|Защ
|31
|Робин Кнохе
|Защ
|5
|Джеффри Брума
|Защ
|10
|Юнус Малли
|ПЗ
|23
|Жозуа Гилавоги
|ПЗ
|27
|Максимилиан Арнольд
|ПЗ
|8
|Ренато Штеффен
|ПЗ
|14
|Дивок Ориги
|Нап
|22
|Адмир Мехмеди
|Нап
|Мартин Шмидт
|тренер
|Травмированные
|13
|Янник Герхардт
|Защ
|29
|Марсель Тиссеран
|Защ
|16
|Якуб Блашчиковски
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|26
|Свен Ульрайх
|Вр
|13
|Рафинья
|Защ
|14
|Хуан Бернат
|Защ
|17
|Джером Боатенг
|Защ
|4
|Никлас Зюле
|Защ
|10
|Арьен Роббен
|ПЗ
|19
|Себастьян Руди
|ПЗ
|24
|Корентен Толиссо
|ПЗ
|29
|Кингсли Коман
|ПЗ
|6
|Тиаго Алькантара
|ПЗ
|2
|Сандро Вагнер
|Нап
|Юпп Хайнкес
|тренер
|Дисквалифицированные
|23
|Артуро Видаль
|ПЗ
|11.02.2018
|Вердер
|3 : 1
|Вольфсбург
|07.02.2018
|Шальке-04
|1 : 0
|Вольфсбург
|03.02.2018
|Вольфсбург
|1 : 1
|Штутгарт
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