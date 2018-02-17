17 февраля 2018, 17:30
Главный судья Феликс Брих
Помощники судьи Марк Борш, Штефан Лупп
Запасной судья Александр Затер
|Гамбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|54
|0
|0
|
|12
|0
|0
|
|37
|0
|0
|
|45
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Байер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|16
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|88
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|75
|0
|1
|
|3
|0
|0
|
|18
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Кристиан Матения
|Вр
|24
|Готоку Сакаи
|Защ
|4
|Рик ван Дронгелен
|Защ
|5
|Мергим Маврай
|Защ
|6
|Дуглас Сантос
|Защ
|9
|Кирьякос Пападопулос
|Защ
|12
|Уолас
|ПЗ
|14
|Аарон Хунт
|ПЗ
|17
|Филип Костич
|ПЗ
|28
|Гидеон Юнг
|ПЗ
|7
|Бобби Вуд
|Нап
|Бернд Холлербах
|тренер
|Травмированные
|20
|Альбин Экдаль
|ПЗ
|27
|Николай Мюллер
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Бернд Лено
|Вр
|18
|Венделл
|Защ
|4
|Джонатан Та
|Защ
|10
|Юлиан Брандт
|ПЗ
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|ПЗ
|20
|Чарлес Арангис
|ПЗ
|29
|Кай Хавертц
|ПЗ
|5
|Свен Бендер
|ПЗ
|9
|Леон Бэйли
|ПЗ
|13
|Лукас Аларио
|Нап
|31
|Кевин Фолланд
|Нап
|Хайко Херрлих
|тренер
|Травмированные
|37
|Марлон Фрай
|ПЗ
|8
|Ларс Бендер
|ПЗ
|10.02.2018
|Боруссия Д
|2 : 0
|Гамбург
|04.02.2018
|Гамбург
|1 : 1
|Ганновер 96
|27.01.2018
|РБ Лейпциг
|1 : 1
|Гамбург
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