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    Sports.ru

    Футбол Гамбург – Байер

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Гамбург

    Гамбург
    Текущая форма

    70 Хан (Уолас)

    Байер

    Леверкузен
    Текущая форма

    40 Бэйли

    50 Хавертц (Хенрихс)

    1 : 2
    завершен

    Германия. Бундеслига. 23 тур

    17 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Феликс Брих

    Помощники судьи Марк Борш, Штефан Лупп

    Запасной судья Александр Затер

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Гамбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Кристиан Матения Вр
    24  Готоку Сакаи Защ
    4  Рик ван Дронгелен Защ
    5  Мергим Маврай Защ
    6  Дуглас Сантос Защ
    9  Кирьякос Пападопулос Защ
    12  Уолас ПЗ
    14  Аарон Хунт ПЗ
    17  Филип Костич ПЗ
    28   Гидеон Юнг ПЗ
    7  Бобби Вуд Нап
     Бернд Холлербах тренер
    Травмированные
    20  Альбин Экдаль ПЗ
    27  Николай Мюллер ПЗ

    Байер

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Бернд Лено Вр
    18  Венделл Защ
    4  Джонатан Та Защ
    10  Юлиан Брандт ПЗ
    15  Юлиан Баумгартлингер ПЗ
    20  Чарлес Арангис ПЗ
    29  Кай Хавертц ПЗ
    5  Свен Бендер ПЗ
    9  Леон Бэйли ПЗ
    13  Лукас Аларио Нап
    31  Кевин Фолланд Нап
     Хайко Херрлих тренер
    Травмированные
    37  Марлон Фрай ПЗ
    8  Ларс Бендер ПЗ
    первый тайм второй тайм
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