18 февраля 2018, 17:30
Главный судья Тобиас Штилер
Помощники судьи Маттиас Йолленбек, Кристиан Гиттельманн
Запасной судья Йоханн Пфайфер
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Аугсбург
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|58
|0
|0
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|79
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
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|58
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|12
|0
|0
|
|33
|0
|0
|
|33
|0
|0
|Запасные
|
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|Штутгарт
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|69
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|89
|0
|0
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|90
|1
|0
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|1
|0
|0
|
|22
|0
|0
|
|2
|0
|0
|Запасные
|
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|
|Состав команды по версии Sports.ru
|35
|Марвин Хитц
|Вр
|31
|Филипп Макс
|Защ
|32
|Рафаэль Фрамбергер
|Защ
|36
|Мартин Хинтереггер
|Защ
|38
|Кевин Данзо
|Защ
|10
|Даниэль Байер
|ПЗ
|11
|Михаэль Грегорич
|ПЗ
|19
|Гу Чжа Чхоль
|ПЗ
|30
|Каюби
|ПЗ
|7
|Марсель Хеллер
|ПЗ
|8
|Рани Хедира
|ПЗ
|Мануэль Баум
|тренер
|Травмированные
|13
|Фабиан Гифер
|Вр
|6
|Джеффри Гауэлеу
|Защ
|23
|Марко Рихтер
|ПЗ
|27
|Альвред Финнбогасон
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|16
|Рон-Роберт Цилер
|Вр
|2
|Эмилиано Инсуа
|Защ
|21
|Бенжамен Павар
|Защ
|3
|Деннис Аого
|Защ
|32
|Андреас Бек
|Защ
|5
|Тимо Баумгартль
|Защ
|17
|Эрик Томми
|ПЗ
|20
|Кристиан Гентнер
|ПЗ
|6
|Сантьяго Аскасибар
|ПЗ
|27
|Марио Гомес
|Нап
|33
|Даниэль Гинчек
|Нап
|Тайфун Коркут
|тренер
|Травмированные
|15
|Карлуш Мане
|ПЗ
|09.02.2018
|РБ Лейпциг
|2 : 0
|Аугсбург
|04.02.2018
|Аугсбург
|3 : 0
|Айнтрахт Ф
|27.01.2018
|Кельн
|1 : 1
|Аугсбург
|11.02.2018
|Штутгарт
|1 : 0
|Боруссия М
|03.02.2018
|Вольфсбург
|1 : 1
|Штутгарт
|30.01.2018
|Аустрия Лустенау
|- : -
|Штутгарт
09:38 Тухель отклонил предложения «Шальке», «Байера» и «Севильи»|32
21:53 Чемпионат Германии. «Вердер» обыграл «Вольфсбург», «Штутгарт» был сильнее «Боруссии» М|195
11:27 Брат Хедиры отказался сыграть за сборную Туниса на ЧМ-2018|17
13:29 «Аугсбург» отстранил защитника Опаре за ложь и ведение тайных переговоров с «Шальке»|14
22:00 Чемпионат Германии. «Аугсбург» разгромил «Айнтрахт», «Гамбург» сыграл вничью с «Ганновером»|204
19:00 Тайфун Коркут стал главным тренером «Штутгарта»|21
15:47 «Зенит» интересуется хавбеком «Ривер Плейт» де ла Крусом|79
22:05 Чемпионат Германии. «Байер» обыграл «Майнц», «Ганновер» уступил «Вольфсбургу»|223
12:11 «Штутгарт» уволил Ханнеса Вольфа с поста главного тренера|6
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