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    Sports.ru

    Футбол Аугсбург – Штутгарт

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Аугсбург

    Аугсбург
    Текущая форма
    Штутгарт

    Штутгарт
    Текущая форма

    27 Гомес

    0 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 23 тур

    18 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Тобиас Штилер

    Помощники судьи Маттиас Йолленбек, Кристиан Гиттельманн

    Запасной судья Йоханн Пфайфер

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Аугсбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    35  Марвин Хитц Вр
    31  Филипп Макс Защ
    32  Рафаэль Фрамбергер Защ
    36  Мартин Хинтереггер Защ
    38  Кевин Данзо Защ
    10  Даниэль Байер ПЗ
    11  Михаэль Грегорич ПЗ
    19  Гу Чжа Чхоль ПЗ
    30  Каюби ПЗ
    7  Марсель Хеллер ПЗ
    8  Рани Хедира ПЗ
     Мануэль Баум тренер
    Травмированные
    13  Фабиан Гифер Вр
    6  Джеффри Гауэлеу Защ
    23  Марко Рихтер ПЗ
    27  Альвред Финнбогасон Нап

    Штутгарт

    Состав команды по версии Sports.ru
    16  Рон-Роберт Цилер Вр
    2  Эмилиано Инсуа Защ
    21  Бенжамен Павар Защ
    3  Деннис Аого Защ
    32   Андреас Бек Защ
    5  Тимо Баумгартль Защ
    17  Эрик Томми ПЗ
    20  Кристиан Гентнер ПЗ
    6  Сантьяго Аскасибар ПЗ
    27  Марио Гомес Нап
    33  Даниэль Гинчек Нап
     Тайфун Коркут тренер
    Травмированные
    15  Карлуш Мане ПЗ
    первый тайм второй тайм
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