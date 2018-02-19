19 февраля 2018, 22:30
Главный судья Феликс Цвайер
Помощники судьи Марко Ахмюллер, Торстен Шиффнер
Запасной судья Тимо Герах
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Айнтрахт Ф
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|68
|1
|0
|
|80
|0
|1
|
|83
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|8
|0
|0
|
|23
|0
|0
|
|11
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|РБ Лейпциг
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|61
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|30
|0
|0
|
|15
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Лукаш Градецки
|Вр
|13
|Карлос Сальседо
|Защ
|22
|Тимоти Чендлер
|Защ
|3
|Симон Фалетт
|Защ
|11
|Мият Гачинович
|ПЗ
|17
|Кевин-Принс Боатенг
|ПЗ
|20
|Макото Хасебе
|ПЗ
|27
|Мариус Вольф
|ПЗ
|39
|Омар Маскарель
|ПЗ
|4
|Анте Ребич
|ПЗ
|9
|Себастьен Аллер
|Нап
|Нико Ковач
|тренер
|Травмированные
|19
|Давид Абраам
|Защ
|14
|Александр Майер
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|32
|Петер Гулачи
|Вр
|16
|Лукас Клостерманн
|Защ
|4
|Вилли Орбан
|Защ
|5
|Дайот Упамекано
|Защ
|17
|Брума
|ПЗ
|27
|Конрад Лаймер
|ПЗ
|31
|Диего Демме
|ПЗ
|44
|Кевин Кампль
|ПЗ
|7
|Марсель Забитцер
|ПЗ
|8
|Наби Кейта
|ПЗ
|11
|Тимо Вернер
|Нап
|Ральф Хазенхюттль
|тренер
|Травмированные
|23
|Марсель Хальстенберг
|Защ
|10.02.2018
|Айнтрахт Ф
|4 : 2
|Кельн
|07.02.2018
|Айнтрахт Ф
|3 : 0
|Майнц
|04.02.2018
|Аугсбург
|3 : 0
|Айнтрахт Ф
|15.02.2018
|Наполи
|1 : 3
|РБ Лейпциг
|09.02.2018
|РБ Лейпциг
|2 : 0
|Аугсбург
|03.02.2018
|Боруссия М
|0 : 1
|РБ Лейпциг
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