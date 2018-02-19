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    Sports.ru

    Футбол Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Айнтрахт Ф

    Франкфурт-на-Майне
    Текущая форма

    22 Чендлер (Абраам)

    26 Боатенг (Ребич)

    РБ Лейпциг

    Лейпциг
    Текущая форма

    13 Огюстен (Лаймер)

    2 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 23 тур

    19 февраля 2018, 22:30

    Главный судья Феликс Цвайер

    Помощники судьи Марко Ахмюллер, Торстен Шиффнер

    Запасной судья Тимо Герах

    Трансляция: Матч! Футбол 3

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    Видео

    Айнтрахт Ф

    Состав команды по версии Sports.ru
    1   Лукаш Градецки Вр
    13  Карлос Сальседо Защ
    22  Тимоти Чендлер Защ
    3  Симон Фалетт Защ
    11   Мият Гачинович ПЗ
    17  Кевин-Принс Боатенг ПЗ
    20  Макото Хасебе ПЗ
    27  Мариус Вольф ПЗ
    39   Омар Маскарель ПЗ
    4  Анте Ребич ПЗ
    9  Себастьен Аллер Нап
     Нико Ковач тренер
    Травмированные
    19   Давид Абраам Защ
    14  Александр Майер Нап

    РБ Лейпциг

    Состав команды по версии Sports.ru
    32  Петер Гулачи Вр
    16  Лукас Клостерманн Защ
    4  Вилли Орбан Защ
    5  Дайот Упамекано Защ
    17   Брума ПЗ
    27  Конрад Лаймер ПЗ
    31  Диего Демме ПЗ
    44  Кевин Кампль ПЗ
    7  Марсель Забитцер ПЗ
    8  Наби Кейта ПЗ
    11  Тимо Вернер Нап
     Ральф Хазенхюттль тренер
    Травмированные
    23  Марсель Хальстенберг Защ
    первый тайм второй тайм
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