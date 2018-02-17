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    Sports.ru

    Футбол Фрайбург – Вердер

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Фрайбург

    Фрайбург
    Текущая форма

    24 Петерсен (Террацино) (пенальти)

    Вердер

    Бремен
    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 23 тур

    17 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Роберт Хартманн

    Помощники судьи Маркус Шуллер, Томас Штайн

    Запасной судья Мартин Томсен

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео


    Фрайбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Александр Шволов Вр
    15  Паскаль Штенцель Защ
    20  Марк-Оливер Кемпф Защ
    25  Робин Кох Защ
    30  Кристиан Гюнтер Защ
    4  Чаглар Сеюнджю Защ
    5  Мануэль Гульде Защ
    13  Марко Терраццино ПЗ
    19  Яник Хаберер ПЗ
    27  Николас Хефлер ПЗ
    18  Нильс Петерсен Нап
     Кристиан Штрайх тренер
    Травмированные
    16  Йорик Раве ПЗ

    Вердер

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Иржи Павленка Вр
    13   Милош Велькович Защ
    18  Никлас Мойсандер Защ
    23  Теодор Гебре Селассие Защ
    5  Людвиг Аугустинссон Защ
    35  Максимилиан Эггештайн ПЗ
    44  Филипп Баргфреде ПЗ
    6  Томас Дилэйни ПЗ
    7  Флориан Кайнц ПЗ
    10  Макс Крузе Нап
    9  Арон Юханнссон Нап
     Флориан Кофельдт тренер
    Травмированные
    30  Михаэль Цеттерер Вр
    14  Оле Койпер ПЗ
    16  Златко Юнузович ПЗ
    22  Фин Бартельс ПЗ
    первый тайм второй тайм
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