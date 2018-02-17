17 февраля 2018, 17:30
Главный судья Роберт Хартманн
Помощники судьи Маркус Шуллер, Томас Штайн
Запасной судья Мартин Томсен
|Фрайбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|85
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|69
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|6
|0
|0
|
|14
|0
|0
|
|22
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Вердер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|64
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|74
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|14
|0
|0
|
|17
|0
|0
|
|27
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Александр Шволов
|Вр
|15
|Паскаль Штенцель
|Защ
|20
|Марк-Оливер Кемпф
|Защ
|25
|Робин Кох
|Защ
|30
|Кристиан Гюнтер
|Защ
|4
|Чаглар Сеюнджю
|Защ
|5
|Мануэль Гульде
|Защ
|13
|Марко Терраццино
|ПЗ
|19
|Яник Хаберер
|ПЗ
|27
|Николас Хефлер
|ПЗ
|18
|Нильс Петерсен
|Нап
|Кристиан Штрайх
|тренер
|Травмированные
|16
|Йорик Раве
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Иржи Павленка
|Вр
|13
|Милош Велькович
|Защ
|18
|Никлас Мойсандер
|Защ
|23
|Теодор Гебре Селассие
|Защ
|5
|Людвиг Аугустинссон
|Защ
|35
|Максимилиан Эггештайн
|ПЗ
|44
|Филипп Баргфреде
|ПЗ
|6
|Томас Дилэйни
|ПЗ
|7
|Флориан Кайнц
|ПЗ
|10
|Макс Крузе
|Нап
|9
|Арон Юханнссон
|Нап
|Флориан Кофельдт
|тренер
|Травмированные
|30
|Михаэль Цеттерер
|Вр
|14
|Оле Койпер
|ПЗ
|16
|Златко Юнузович
|ПЗ
|22
|Фин Бартельс
|ПЗ
|10.02.2018
|Ганновер 96
|2 : 1
|Фрайбург
|03.02.2018
|Фрайбург
|0 : 0
|Байер
|27.01.2018
|Боруссия Д
|2 : 2
|Фрайбург
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