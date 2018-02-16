16 февраля 2018, 22:30
Главный судья Мартин Петерсен
Помощники судьи Михаэль Эммер, T. Reichel
Запасной судья Томас Горняк
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Герта
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
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|56
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|16
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|35
|0
|0
|
|18
|0
|0
|
|75
|0
|0
|Запасные
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|Майнц
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|68
|2
|0
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|85
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
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|89
|0
|0
|
|6
|0
|0
|
|2
|0
|0
|
|23
|0
|0
|Запасные
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|
|Состав команды по версии Sports.ru
|22
|Руне Ярстейн
|Вр
|2
|Петер Пекарик
|Защ
|21
|Марвин Платтенхардт
|Защ
|25
|Джордан Торунарига
|Защ
|5
|Никлас Штарк
|Защ
|20
|Валентино Лазаро
|ПЗ
|26
|Арне Майер
|ПЗ
|28
|Фабиан Лустенбергер
|ПЗ
|6
|Владимир Дарида
|ПЗ
|19
|Ведад Ибишевич
|Нап
|8
|Саломон Калу
|Нап
|Пал Дардаи
|тренер
|Травмированные
|10
|Ондрей Дуда
|ПЗ
|16
|Юлиан Шибер
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Рене Адлер
|Вр
|16
|Штефан Белль
|Защ
|18
|Даниэль Бросински
|Защ
|2
|Джулио Донати
|Защ
|3
|Леон Балогун
|Защ
|25
|Жан-Филипп Гбамен
|ПЗ
|32
|Пабло Де Бласис
|ПЗ
|5
|Найджел де Йонг
|ПЗ
|6
|Данни Латца
|ПЗ
|11
|Эмиль Берггрен
|Нап
|9
|Йосинори Муто
|Нап
|Сандро Шварц
|тренер
|Дисквалифицированные
|4
|Абду Диалло
|Защ
|10.02.2018
|Хоффенхайм-1899
|4 : 2
|Майнц
|07.02.2018
|Айнтрахт Ф
|3 : 0
|Майнц
|03.02.2018
|Майнц
|0 : 2
|Бавария
21:53 Чемпионат Германии. «Вердер» обыграл «Вольфсбург», «Штутгарт» был сильнее «Боруссии» М|195
00:42 Кубок Германии. 1/4 финала. «Шальке» обыграл «Вольфсбург», «Айнтрахт» разгромил «Майнц» |71
22:00 Чемпионат Германии. «Аугсбург» разгромил «Айнтрахт», «Гамбург» сыграл вничью с «Ганновером»|204
05:41 Юпп Хайнкес: «Впереди у «Баварии» «английская неделя», но я настроен оптимистично»|20
22:03 Чемпионат Германии. «Бавария» обыграла «Вердер», «Шальке» сыграл вничью с «Ганновером»|218
22:15 Чемпионат Германии. «Вольфсбург» разошелся миром с «Боруссией» Д, «Кельн» обыграл «Боруссию» М|278
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