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    Sports.ru

    Футбол Герта – Майнц

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Герта

    Берлин
    Текущая форма
    Майнц

    Майнц
    Текущая форма

    40 Квайсон (Донати)

    65 Квайсон (Гбамен)

    0 : 2
    завершен

    Германия. Бундеслига. 23 тур

    16 февраля 2018, 22:30

    Главный судья Мартин Петерсен

    Помощники судьи Михаэль Эммер, T. Reichel

    Запасной судья Томас Горняк

    Трансляция: Матч! Футбол 3

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    Герта

    Состав команды по версии Sports.ru
    22  Руне Ярстейн Вр
    2  Петер Пекарик Защ
    21  Марвин Платтенхардт Защ
    25  Джордан Торунарига Защ
    5  Никлас Штарк Защ
    20  Валентино Лазаро ПЗ
    26  Арне Майер ПЗ
    28  Фабиан Лустенбергер ПЗ
    6  Владимир Дарида ПЗ
    19   Ведад Ибишевич Нап
    8  Саломон Калу Нап
     Пал Дардаи тренер
    Травмированные
    10  Ондрей Дуда ПЗ
    16  Юлиан Шибер Нап

    Майнц

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Рене Адлер Вр
    16  Штефан Белль Защ
    18  Даниэль Бросински Защ
    2  Джулио Донати Защ
    3   Леон Балогун Защ
    25  Жан-Филипп Гбамен ПЗ
    32  Пабло Де Бласис ПЗ
    5  Найджел де Йонг ПЗ
    6  Данни Латца ПЗ
    11  Эмиль Берггрен Нап
    9  Йосинори Муто Нап
     Сандро Шварц тренер
    Дисквалифицированные
    4  Абду Диалло Защ
    первый тайм второй тайм
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