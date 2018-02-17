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    Sports.ru

    Футбол Кельн – Ганновер 96

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Кельн

    Кельн
    Текущая форма

    29 Осако

    Ганновер 96

    Ганновер
    Текущая форма

    37 Фюллькруг (Фоссум)

    1 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 23 тур

    17 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Маркус Шмидт

    Помощники судьи Торбен Зивер, Кристоф Гюнш

    Запасной судья Саша Тилерт

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Кельн

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Тимо Хорн Вр
    14  Йонас Хектор Защ
    22  Хорхе Мере Защ
    3  Доминик Хайнц Защ
    4  Фредерик Соренсен Защ
    20  Салих Озджан ПЗ
    6  Марко Хегер ПЗ
    7  Марсель Риссе ПЗ
    8  Милош Йойич ПЗ
    15  Джон Кордоба Нап
    9  Симон Теродде Нап
     Штефан Рутенбек тренер
    Травмированные
    29  Тим Хандверкер Защ
    17  Кристиан Клеменс ПЗ
    38  Николас Нарти ПЗ

    Ганновер 96

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Филипп Чаунер Вр
    2  Йосип Элез Защ
    20  Салиф Сане Защ
    22  Маттиас Остжолек Защ
    25  Оливер Зорг Защ
    4  Юлиан Корб Защ
    11  Феликс Клаус ПЗ
    13  Ила Бебу ПЗ
    18  Ивер Фоссум ПЗ
    27  Пирмин Швеглер ПЗ
    24  Никлас Фюллькруг Нап
     Андре Брайтенрайтер тренер
    Травмированные
    31  Вальдемар Антон Защ
    5  Фелипе Тревизан Защ
    37  Ноах-Йоэль Саренрен-Базее ПЗ
    7  Эдгар Приб ПЗ
    9  Жонатас Нап
    первый тайм второй тайм
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