17 февраля 2018, 17:30
Главный судья Маркус Шмидт
Помощники судьи Торбен Зивер, Кристоф Гюнш
Запасной судья Саша Тилерт
|Кельн
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|85
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|61
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|21
|0
|0
|
|6
|0
|0
|
|30
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Ганновер 96
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|65
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|1
|0
|0
|
|26
|0
|0
|
|20
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Тимо Хорн
|Вр
|14
|Йонас Хектор
|Защ
|22
|Хорхе Мере
|Защ
|3
|Доминик Хайнц
|Защ
|4
|Фредерик Соренсен
|Защ
|20
|Салих Озджан
|ПЗ
|6
|Марко Хегер
|ПЗ
|7
|Марсель Риссе
|ПЗ
|8
|Милош Йойич
|ПЗ
|15
|Джон Кордоба
|Нап
|9
|Симон Теродде
|Нап
|Штефан Рутенбек
|тренер
|Травмированные
|29
|Тим Хандверкер
|Защ
|17
|Кристиан Клеменс
|ПЗ
|38
|Николас Нарти
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Филипп Чаунер
|Вр
|2
|Йосип Элез
|Защ
|20
|Салиф Сане
|Защ
|22
|Маттиас Остжолек
|Защ
|25
|Оливер Зорг
|Защ
|4
|Юлиан Корб
|Защ
|11
|Феликс Клаус
|ПЗ
|13
|Ила Бебу
|ПЗ
|18
|Ивер Фоссум
|ПЗ
|27
|Пирмин Швеглер
|ПЗ
|24
|Никлас Фюллькруг
|Нап
|Андре Брайтенрайтер
|тренер
|Травмированные
|31
|Вальдемар Антон
|Защ
|5
|Фелипе Тревизан
|Защ
|37
|Ноах-Йоэль Саренрен-Базее
|ПЗ
|7
|Эдгар Приб
|ПЗ
|9
|Жонатас
|Нап
|10.02.2018
|Айнтрахт Ф
|4 : 2
|Кельн
|02.02.2018
|Кельн
|2 : 3
|Боруссия Д
|27.01.2018
|Кельн
|1 : 1
|Аугсбург
|10.02.2018
|Ганновер 96
|2 : 1
|Фрайбург
|04.02.2018
|Гамбург
|1 : 1
|Ганновер 96
|28.01.2018
|Ганновер 96
|0 : 1
|Вольфсбург
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