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    Sports.ru

    Футбол Штутгарт – Боруссия М

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Штутгарт

    Штутгарт
    Текущая форма

    5 Гинчек (Гомес)

    Боруссия М

    Менхенгладбах
    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 22 тур

    11 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Франк Вилленборг

    Помощники судьи Гвидо Клефе, Рафаэль Фольтин

    Запасной судья Патрик Альт

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Штутгарт

    Состав команды по версии Sports.ru
    16  Рон-Роберт Цилер Вр
    2  Эмилиано Инсуа Защ
    21  Бенжамен Павар Защ
    28  Хольгер Бадштубер Защ
    5  Тимо Баумгартль Защ
    17  Эрик Томми ПЗ
    19  Шадрак Аколо ПЗ
    20  Кристиан Гентнер ПЗ
    6  Сантьяго Аскасибар ПЗ
    27  Марио Гомес Нап
    33  Даниэль Гинчек Нап
     Тайфун Коркут тренер
    Травмированные
    15  Карлуш Мане ПЗ

    Боруссия М

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Ян Зоммер Вр
    24  Тони Янчке Защ
    28  Маттиас Гинтер Защ
    30  Нико Эльведи Защ
    4  Янник Вестергор Защ
    10  Торган Азар ПЗ
    32   Винченцо Грифо ПЗ
    6  Кристоф Крамер ПЗ
    7  Патрик Херрманн ПЗ
    8  Денис Закария ПЗ
    13  Ларс Штиндль Нап
     Дитер Хеккинг тренер
    Травмированные
    17  Оскар Вендт Защ
    16  Ибраима Траоре ПЗ
    19  Фабиан Джонсон ПЗ
    5  Тобиас Штробль ПЗ
    20  Хулио Вильяльба Нап
    первый тайм второй тайм
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