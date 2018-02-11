11 февраля 2018, 17:30
Главный судья Франк Вилленборг
Помощники судьи Гвидо Клефе, Рафаэль Фольтин
Запасной судья Патрик Альт
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Штутгарт
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|1
|
|1
|0
|0
|
|25
|0
|0
|
|25
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Боруссия М
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|63
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|15
|0
|0
|
|28
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|16
|Рон-Роберт Цилер
|Вр
|2
|Эмилиано Инсуа
|Защ
|21
|Бенжамен Павар
|Защ
|28
|Хольгер Бадштубер
|Защ
|5
|Тимо Баумгартль
|Защ
|17
|Эрик Томми
|ПЗ
|19
|Шадрак Аколо
|ПЗ
|20
|Кристиан Гентнер
|ПЗ
|6
|Сантьяго Аскасибар
|ПЗ
|27
|Марио Гомес
|Нап
|33
|Даниэль Гинчек
|Нап
|Тайфун Коркут
|тренер
|Травмированные
|15
|Карлуш Мане
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Ян Зоммер
|Вр
|24
|Тони Янчке
|Защ
|28
|Маттиас Гинтер
|Защ
|30
|Нико Эльведи
|Защ
|4
|Янник Вестергор
|Защ
|10
|Торган Азар
|ПЗ
|32
|Винченцо Грифо
|ПЗ
|6
|Кристоф Крамер
|ПЗ
|7
|Патрик Херрманн
|ПЗ
|8
|Денис Закария
|ПЗ
|13
|Ларс Штиндль
|Нап
|Дитер Хеккинг
|тренер
|Травмированные
|17
|Оскар Вендт
|Защ
|16
|Ибраима Траоре
|ПЗ
|19
|Фабиан Джонсон
|ПЗ
|5
|Тобиас Штробль
|ПЗ
|20
|Хулио Вильяльба
|Нап
|03.02.2018
|Вольфсбург
|1 : 1
|Штутгарт
|30.01.2018
|Аустрия Лустенау
|- : -
|Штутгарт
|27.01.2018
|Штутгарт
|0 : 2
|Шальке-04
|03.02.2018
|Боруссия М
|0 : 1
|РБ Лейпциг
|26.01.2018
|Айнтрахт Ф
|2 : 0
|Боруссия М
|20.01.2018
|Боруссия М
|2 : 0
|Аугсбург
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