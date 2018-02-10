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    Sports.ru

    Футбол Ганновер 96 – Фрайбург

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Ганновер 96

    Ганновер
    Текущая форма

    28 Антон

    54 Клаус (Бебу)

    Фрайбург

    Фрайбург
    Текущая форма

    88 Гульде (Кох)

    2 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 22 тур

    10 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Мануэль Грефе

    Помощники судьи Маркус Зинн, Фредерик Ассмут

    Запасной судья Кристоф Гюнш

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Ганновер 96

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Филипп Чаунер Вр
    2  Йосип Элез Защ
    20  Салиф Сане Защ
    22  Маттиас Остжолек Защ
    31  Вальдемар Антон Защ
    4  Юлиан Корб Защ
    11  Феликс Клаус ПЗ
    13  Ила Бебу ПЗ
    18  Ивер Фоссум ПЗ
    27  Пирмин Швеглер ПЗ
    24  Никлас Фюллькруг Нап
     Андре Брайтенрайтер тренер
    Травмированные
    37  Ноах-Йоэль Саренрен-Базее ПЗ

    Фрайбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Александр Шволов Вр
    17  Лукас Кюблер Защ
    20  Марк-Оливер Кемпф Защ
    25  Робин Кох Защ
    30  Кристиан Гюнтер Защ
    4  Чаглар Сеюнджю Защ
    5  Мануэль Гульде Защ
    38  Флориан Кат ПЗ
    6  Амир Абраши ПЗ
    18  Нильс Петерсен Нап
    9  Лукас Хелер Нап
     Кристиан Штрайх тренер
    Травмированные
    16  Йорик Раве ПЗ
    Дисквалифицированные
    19  Яник Хаберер ПЗ
    27  Николас Хефлер ПЗ
    первый тайм второй тайм
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