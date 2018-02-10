10 февраля 2018, 17:30
Главный судья Мануэль Грефе
Помощники судьи Маркус Зинн, Фредерик Ассмут
Запасной судья Кристоф Гюнш
|Ганновер 96
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|73
|1
|0
|
|84
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|18
|0
|0
|
|7
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Фрайбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|69
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|63
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|22
|0
|0
|
|28
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Филипп Чаунер
|Вр
|2
|Йосип Элез
|Защ
|20
|Салиф Сане
|Защ
|22
|Маттиас Остжолек
|Защ
|31
|Вальдемар Антон
|Защ
|4
|Юлиан Корб
|Защ
|11
|Феликс Клаус
|ПЗ
|13
|Ила Бебу
|ПЗ
|18
|Ивер Фоссум
|ПЗ
|27
|Пирмин Швеглер
|ПЗ
|24
|Никлас Фюллькруг
|Нап
|Андре Брайтенрайтер
|тренер
|Травмированные
|37
|Ноах-Йоэль Саренрен-Базее
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Александр Шволов
|Вр
|17
|Лукас Кюблер
|Защ
|20
|Марк-Оливер Кемпф
|Защ
|25
|Робин Кох
|Защ
|30
|Кристиан Гюнтер
|Защ
|4
|Чаглар Сеюнджю
|Защ
|5
|Мануэль Гульде
|Защ
|38
|Флориан Кат
|ПЗ
|6
|Амир Абраши
|ПЗ
|18
|Нильс Петерсен
|Нап
|9
|Лукас Хелер
|Нап
|Кристиан Штрайх
|тренер
|Травмированные
|16
|Йорик Раве
|ПЗ
|Дисквалифицированные
|19
|Яник Хаберер
|ПЗ
|27
|Николас Хефлер
|ПЗ
|04.02.2018
|Гамбург
|1 : 1
|Ганновер 96
|28.01.2018
|Ганновер 96
|0 : 1
|Вольфсбург
|21.01.2018
|Шальке-04
|1 : 1
|Ганновер 96
|03.02.2018
|Фрайбург
|0 : 0
|Байер
|27.01.2018
|Боруссия Д
|2 : 2
|Фрайбург
|20.01.2018
|Фрайбург
|2 : 1
|РБ Лейпциг
22:00 Чемпионат Германии. «Аугсбург» разгромил «Айнтрахт», «Гамбург» сыграл вничью с «Ганновером»|204
14:45 Ярмоленко пропустит несколько недель из-за травмы сухожилия|12
02:49 Обамеянг попал в заявку «Боруссии» на матч с «Фрайбургом»|13
12:51 Защитник «Ганновера» Вальдемар Антон: «Я бы хотел получить российское гражданство, но пока мне никто не звонил»|126
23:31 Фанаты «Шальке» подготовили баннеры для Горетцки: «Ни деньги, ни трофеи не важнее клуба. Любой, кто этого не ценит, может убираться»|128
22:03 Чемпионат Германии. «Бавария» обыграла «Вердер», «Шальке» сыграл вничью с «Ганновером»|218
22:15 Чемпионат Германии. «Вольфсбург» разошелся миром с «Боруссией» Д, «Кельн» обыграл «Боруссию» М|278
18:54 «Ливерпуль» досрочно вернул Райана Кента из аренды во «Фрайбурге»|13
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .