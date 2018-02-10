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    Sports.ru

    Футбол Байер – Герта

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Байер

    Леверкузен
    Текущая форма
    Герта

    Берлин
    Текущая форма

    43 Лазаро (Дарида)

    58 Калу (Пекарик)

    0 : 2
    завершен

    Германия. Бундеслига. 22 тур

    10 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Патрик Иттрих

    Помощники судьи Саша Тилерт, Норберт Грудзински

    Запасной судья Флориан Хефт

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Байер

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Бернд Лено Вр
    18  Венделл Защ
    39  Бенджамин Хенрихс Защ
    4  Джонатан Та Защ
    10  Юлиан Брандт ПЗ
    20  Чарлес Арангис ПЗ
    21  Доминик Кор ПЗ
    38  Карим Бельараби ПЗ
    5  Свен Бендер ПЗ
    13  Лукас Аларио Нап
    31  Кевин Фолланд Нап
     Хайко Херрлих тренер
    Травмированные
    8  Ларс Бендер ПЗ

    Герта

    Состав команды по версии Sports.ru
    22  Руне Ярстейн Вр
    2  Петер Пекарик Защ
    21  Марвин Платтенхардт Защ
    25  Джордан Торунарига Защ
    5  Никлас Штарк Защ
    20  Валентино Лазаро ПЗ
    26  Арне Майер ПЗ
    3  Пер Шелбред ПЗ
    6  Владимир Дарида ПЗ
    27  Дэви Зельке Нап
    8  Саломон Калу Нап
     Пал Дардаи тренер
    Травмированные
    10  Ондрей Дуда ПЗ
    18   Синан Курт ПЗ
    16  Юлиан Шибер Нап
    первый тайм второй тайм
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