10 февраля 2018, 17:30
Главный судья Патрик Иттрих
Помощники судьи Саша Тилерт, Норберт Грудзински
Запасной судья Флориан Хефт
|Байер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|57
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|67
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|24
|0
|0
|
|34
|0
|0
|
|14
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Герта
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|54
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|88
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|80
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|3
|0
|0
|
|11
|0
|0
|
|37
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Бернд Лено
|Вр
|18
|Венделл
|Защ
|39
|Бенджамин Хенрихс
|Защ
|4
|Джонатан Та
|Защ
|10
|Юлиан Брандт
|ПЗ
|20
|Чарлес Арангис
|ПЗ
|21
|Доминик Кор
|ПЗ
|38
|Карим Бельараби
|ПЗ
|5
|Свен Бендер
|ПЗ
|13
|Лукас Аларио
|Нап
|31
|Кевин Фолланд
|Нап
|Хайко Херрлих
|тренер
|Травмированные
|8
|Ларс Бендер
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|22
|Руне Ярстейн
|Вр
|2
|Петер Пекарик
|Защ
|21
|Марвин Платтенхардт
|Защ
|25
|Джордан Торунарига
|Защ
|5
|Никлас Штарк
|Защ
|20
|Валентино Лазаро
|ПЗ
|26
|Арне Майер
|ПЗ
|3
|Пер Шелбред
|ПЗ
|6
|Владимир Дарида
|ПЗ
|27
|Дэви Зельке
|Нап
|8
|Саломон Калу
|Нап
|Пал Дардаи
|тренер
|Травмированные
|10
|Ондрей Дуда
|ПЗ
|18
|Синан Курт
|ПЗ
|16
|Юлиан Шибер
|Нап
|03.02.2018
|Герта
|1 : 1
|Хоффенхайм-1899
|27.01.2018
|Вердер
|0 : 0
|Герта
|19.01.2018
|Герта
|1 : 1
|Боруссия Д
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