10 февраля 2018, 17:30
Главный судья Даниэль Зиберт
Помощники судьи Ян Зайдель, Лассе Козловски
Запасной судья Маркус Шуллер
|Айнтрахт Ф
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|82
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|1
|
|90
|0
|0
|
|58
|0
|1
|
|9
|0
|0
|
|20
|0
|0
|
|33
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Кельн
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|58
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|64
|0
|0
|
|90
|2
|0
|
|20
|0
|0
|
|27
|0
|1
|
|33
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Лукаш Градецки
|Вр
|13
|Карлос Сальседо
|Защ
|22
|Тимоти Чендлер
|Защ
|3
|Симон Фалетт
|Защ
|11
|Мият Гачинович
|ПЗ
|17
|Кевин-Принс Боатенг
|ПЗ
|20
|Макото Хасебе
|ПЗ
|27
|Мариус Вольф
|ПЗ
|39
|Омар Маскарель
|ПЗ
|4
|Анте Ребич
|ПЗ
|9
|Себастьен Аллер
|Нап
|Нико Ковач
|тренер
|Травмированные
|19
|Давид Абраам
|Защ
|14
|Александр Майер
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Тимо Хорн
|Вр
|14
|Йонас Хектор
|Защ
|22
|Хорхе Мере
|Защ
|24
|Лукас Клюнтер
|Защ
|3
|Доминик Хайнц
|Защ
|4
|Фредерик Соренсен
|Защ
|20
|Салих Озджан
|ПЗ
|6
|Марко Хегер
|ПЗ
|8
|Милош Йойич
|ПЗ
|15
|Джон Кордоба
|Нап
|9
|Симон Теродде
|Нап
|Штефан Рутенбек
|тренер
|Травмированные
|29
|Тим Хандверкер
|Защ
|17
|Кристиан Клеменс
|ПЗ
|38
|Николас Нарти
|ПЗ
|07.02.2018
|Айнтрахт Ф
|3 : 0
|Майнц
|04.02.2018
|Аугсбург
|3 : 0
|Айнтрахт Ф
|26.01.2018
|Айнтрахт Ф
|2 : 0
|Боруссия М
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