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    Sports.ru

    Футбол Айнтрахт Ф – Кельн

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Айнтрахт Ф

    Франкфурт-на-Майне
    Текущая форма

    15 Ребич (Йович)

    59 Русс (Вольф)

    65 Фалетт

    67 Вольф (да Кошта)

    Кельн

    Кельн
    Текущая форма

    57 Теродде (пенальти)

    74 Теродде (Риссе)

    4 : 2
    завершен

    Германия. Бундеслига. 22 тур

    10 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Даниэль Зиберт

    Помощники судьи Ян Зайдель, Лассе Козловски

    Запасной судья Маркус Шуллер

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Айнтрахт Ф

    Состав команды по версии Sports.ru
    1   Лукаш Градецки Вр
    13  Карлос Сальседо Защ
    22  Тимоти Чендлер Защ
    3  Симон Фалетт Защ
    11   Мият Гачинович ПЗ
    17  Кевин-Принс Боатенг ПЗ
    20  Макото Хасебе ПЗ
    27  Мариус Вольф ПЗ
    39   Омар Маскарель ПЗ
    4  Анте Ребич ПЗ
    9  Себастьен Аллер Нап
     Нико Ковач тренер
    Травмированные
    19   Давид Абраам Защ
    14  Александр Майер Нап

    Кельн

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Тимо Хорн Вр
    14  Йонас Хектор Защ
    22  Хорхе Мере Защ
    24  Лукас Клюнтер Защ
    3  Доминик Хайнц Защ
    4  Фредерик Соренсен Защ
    20  Салих Озджан ПЗ
    6  Марко Хегер ПЗ
    8  Милош Йойич ПЗ
    15  Джон Кордоба Нап
    9  Симон Теродде Нап
     Штефан Рутенбек тренер
    Травмированные
    29  Тим Хандверкер Защ
    17  Кристиан Клеменс ПЗ
    38  Николас Нарти ПЗ
    первый тайм второй тайм
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