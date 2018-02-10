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    Sports.ru

    Футбол Боруссия Д – Гамбург

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Боруссия Д

    Дортмунд
    Текущая форма

    49 Батшуайи (Пулишич)

    90 Гетце (Шюррле)

    Гамбург

    Гамбург
    Текущая форма
    2 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 22 тур

    10 февраля 2018, 17:30

    Главный судья Марко Фриц

    Помощники судьи Доминик Шааль, Марсель Пельгрим

    Запасной судья Мартин Томсен

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Боруссия Д

    Состав команды по версии Sports.ru
    38  Роман Бюрки Вр
    15  Джереми Толян Защ
    25  Сократис Папастатопулос Защ
    26  Лукаш Пишчек Защ
    36  Омер Топрак Защ
    10  Марио Гетце ПЗ
    21  Андре Шюррле ПЗ
    22  Кристиан Пулишич ПЗ
    23  Синдзи Кагава ПЗ
    33  Юлиан Вайгль ПЗ
    42  Миши Батшуайи Нап
     Петер Штегер тренер
    Травмированные
    37  Эрик Дурм Защ
    18  Себастьян Роде ПЗ
    7  Джейдон Санчо ПЗ
    9  Андрей Ярмоленко ПЗ

    Гамбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Кристиан Матения Вр
    2  Деннис Дикмайер Защ
    24  Готоку Сакаи Защ
    4  Рик ван Дронгелен Защ
    6  Дуглас Сантос Защ
    12  Уолас ПЗ
    14  Аарон Хунт ПЗ
    17  Филип Костич ПЗ
    20  Альбин Экдаль ПЗ
    28   Гидеон Юнг ПЗ
    7  Бобби Вуд Нап
     Бернд Холлербах тренер
    Травмированные
    27  Николай Мюллер ПЗ
    Дисквалифицированные
    9  Кирьякос Пападопулос Защ
    первый тайм второй тайм
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    14:30 Ханс-Йоахим Ватцке: «Любой игрок «Боруссии», который попытается повторить трюк Обамеянга и Дембеле, заработает огромные проблемы»|106

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