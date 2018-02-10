10 февраля 2018, 17:30
Главный судья Марко Фриц
Помощники судьи Доминик Шааль, Марсель Пельгрим
Запасной судья Мартин Томсен
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Боруссия Д
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
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|90
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|62
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|0
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|71
|0
|0
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|85
|0
|1
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|90
|0
|1
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|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
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|6
|0
|0
|
|20
|1
|0
|
|29
|0
|0
|Запасные
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|Гамбург
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|54
|0
|0
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|71
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|54
|0
|0
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|37
|0
|0
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|20
|0
|0
|
|37
|0
|0
|Запасные
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|Состав команды по версии Sports.ru
|38
|Роман Бюрки
|Вр
|15
|Джереми Толян
|Защ
|25
|Сократис Папастатопулос
|Защ
|26
|Лукаш Пишчек
|Защ
|36
|Омер Топрак
|Защ
|10
|Марио Гетце
|ПЗ
|21
|Андре Шюррле
|ПЗ
|22
|Кристиан Пулишич
|ПЗ
|23
|Синдзи Кагава
|ПЗ
|33
|Юлиан Вайгль
|ПЗ
|42
|Миши Батшуайи
|Нап
|Петер Штегер
|тренер
|Травмированные
|37
|Эрик Дурм
|Защ
|18
|Себастьян Роде
|ПЗ
|7
|Джейдон Санчо
|ПЗ
|9
|Андрей Ярмоленко
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Кристиан Матения
|Вр
|2
|Деннис Дикмайер
|Защ
|24
|Готоку Сакаи
|Защ
|4
|Рик ван Дронгелен
|Защ
|6
|Дуглас Сантос
|Защ
|12
|Уолас
|ПЗ
|14
|Аарон Хунт
|ПЗ
|17
|Филип Костич
|ПЗ
|20
|Альбин Экдаль
|ПЗ
|28
|Гидеон Юнг
|ПЗ
|7
|Бобби Вуд
|Нап
|Бернд Холлербах
|тренер
|Травмированные
|27
|Николай Мюллер
|ПЗ
|Дисквалифицированные
|9
|Кирьякос Пападопулос
|Защ
|02.02.2018
|Кельн
|2 : 3
|Боруссия Д
|27.01.2018
|Боруссия Д
|2 : 2
|Фрайбург
|19.01.2018
|Герта
|1 : 1
|Боруссия Д
|04.02.2018
|Гамбург
|1 : 1
|Ганновер 96
|27.01.2018
|РБ Лейпциг
|1 : 1
|Гамбург
|20.01.2018
|Гамбург
|0 : 2
|Кельн
17:05 «Боруссия» Д – «Гамбург». Ройс появится на поле впервые за 8 месяцев|13
23:23 Кристиан Пулишич: «Да, я был большим фанатом «МЮ», но сейчас у меня контракт с Дортмундом»|21
08:58 «Боруссия» Д не продаст Пулишича дешевле 100 млн евро|53
13:49 Лотар Маттеус: «Ярмоленко до сих пор не стал заменой для Дембеле в «Боруссии»|67
02:59 Ройс готов сыграть против «Гамбурга» после восьмимесячного перерыва|24
02:48 Роман Широков: «У Смолова будет возможность показать себя и уехать в даже более сильный клуб, чем «Боруссия»|39
20:25 Хавбек «Боруссии» Санчо получил травму|23
14:30 Ханс-Йоахим Ватцке: «Любой игрок «Боруссии», который попытается повторить трюк Обамеянга и Дембеле, заработает огромные проблемы»|106
22:00 Чемпионат Германии. «Аугсбург» разгромил «Айнтрахт», «Гамбург» сыграл вничью с «Ганновером»|204
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