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    Sports.ru

    Футбол Бавария – Шальке-04

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Бавария

    Мюнхен
    Текущая форма

    6 Левандовски (Мюллер)

    36 Мюллер (Роббен)

    Шальке-04

    Гельзенкирхен
    Текущая форма

    29 Ди Санто (Горетцка)

    2 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 22 тур

    10 февраля 2018, 20:30

    Главный судья Тобиас Штилер

    Помощники судьи Маттиас Йолленбек, Кристиан Гиттельманн

    Запасной судья Арно Блос

    Трансляция: Матч! Футбол 3

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    Видео

    Бавария

    Состав команды по версии Sports.ru
    26  Свен Ульрайх Вр
    27  Давид Алаба Защ
    4  Никлас Зюле Защ
    5  Матс Хуммельс Защ
    10  Арьен Роббен ПЗ
    11  Хамес Родригес ПЗ
    23  Артуро Видаль ПЗ
    32  Йозуа Киммих ПЗ
    7  Франк Рибери ПЗ
    25  Томас Мюллер Нап
    9  Роберт Левандовски Нап
     Юпп Хайнкес тренер

    Шальке-04

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Ральф Фэрманн Вр
    20  Тило Керер Защ
    24  Бастиан Очипка Защ
    29  Налдо Защ
    11  Евгений Коноплянка ПЗ
    17  Бенжамен Стамбули ПЗ
    18  Даниэль Калиджури ПЗ
    25  Амин Харит ПЗ
    7  Макс Майер ПЗ
    8  Леон Горетцка ПЗ
    19  Гвидо Бургшталлер Нап
      Доменико Тедеско тренер
    Травмированные
    32  Бернард Текпетей ПЗ
    Дисквалифицированные
    5  Матия Настасич Защ
    первый тайм второй тайм
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