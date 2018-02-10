6 Левандовски (Мюллер)
10 февраля 2018, 20:30
Главный судья Тобиас Штилер
Помощники судьи Маттиас Йолленбек, Кристиан Гиттельманн
Запасной судья Арно Блос
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Бавария
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|81
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|1
|1
|
|10
|0
|0
|
|20
|0
|0
|
|14
|0
|0
|Запасные
|
|
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|
|Шальке-04
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|65
|0
|0
|
|77
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|32
|0
|0
|
|14
|0
|0
|
|26
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|26
|Свен Ульрайх
|Вр
|27
|Давид Алаба
|Защ
|4
|Никлас Зюле
|Защ
|5
|Матс Хуммельс
|Защ
|10
|Арьен Роббен
|ПЗ
|11
|Хамес Родригес
|ПЗ
|23
|Артуро Видаль
|ПЗ
|32
|Йозуа Киммих
|ПЗ
|7
|Франк Рибери
|ПЗ
|25
|Томас Мюллер
|Нап
|9
|Роберт Левандовски
|Нап
|Юпп Хайнкес
|тренер
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Ральф Фэрманн
|Вр
|20
|Тило Керер
|Защ
|24
|Бастиан Очипка
|Защ
|29
|Налдо
|Защ
|11
|Евгений Коноплянка
|ПЗ
|17
|Бенжамен Стамбули
|ПЗ
|18
|Даниэль Калиджури
|ПЗ
|25
|Амин Харит
|ПЗ
|7
|Макс Майер
|ПЗ
|8
|Леон Горетцка
|ПЗ
|19
|Гвидо Бургшталлер
|Нап
|Доменико Тедеско
|тренер
|Травмированные
|32
|Бернард Текпетей
|ПЗ
|Дисквалифицированные
|5
|Матия Настасич
|Защ
|06.02.2018
|Падерборн
|0 : 6
|Бавария
|03.02.2018
|Майнц
|0 : 2
|Бавария
|27.01.2018
|Бавария
|5 : 2
|Хоффенхайм-1899
18:54 «Бавария» предоставит Нойеру отпуск|32
12:15 УЕФА обязал «Андерлехт» возместить фанатам «Баварии» по 30 евро |8
21:43 «Бавария» ведет переговоры о контрактах с Рибери, Роббеном, Ульрайхом и Рафиньей|32
15:10 Роберт Левандовски: «Понятия не имею, вел ли переговоры мой агент с «Реалом»|37
00:42 Кубок Германии. 1/4 финала. «Шальке» обыграл «Вольфсбург», «Айнтрахт» разгромил «Майнц» |71
13:36 Хайдель о переходе Горетцки в «Баварию»: «Куда еще идти игрокам, которые хотят остаться в Германии и прогрессировать?»|45
09:30 Marca: Левандовски хочет перейти в «Реал» летом, «Бавария» не собирается его удерживать|146
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