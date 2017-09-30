30 сентября 2017, 16:30
Главный судья Роберт Хартманн
Помощники судьи Маркус Шуллер, Михаэль Эммер
Запасной судья Рене Роде
|Вольфсбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|79
|0
|1
|
|80
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|84
|0
|0
|
|11
|0
|0
|
|12
|0
|0
|
|7
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Майнц
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|84
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|23
|0
|0
|
|32
|0
|0
|
|7
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Кун Кастельс
|Вр
|17
|Феликс Удуохай
|Защ
|29
|Марсель Тиссеран
|Защ
|3
|Паул Верхаг
|Защ
|35
|Джанлука Иттер
|Защ
|10
|Юнус Малли
|ПЗ
|11
|Даниэль Дидави
|ПЗ
|27
|Максимилиан Арнольд
|ПЗ
|4
|Игнасио Камачо
|ПЗ
|7
|Поль-Жорж Нтеп
|ПЗ
|14
|Дивок Ориги
|Нап
|Мартин Шмидт
|тренер
|Травмированные
|25
|Джон Брукс
|Защ
|33
|Марио Гомес
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Рене Адлер
|Вр
|16
|Штефан Белль
|Защ
|18
|Даниэль Бросински
|Защ
|2
|Джулио Донати
|Защ
|4
|Абду Диалло
|Защ
|14
|Виктор Фишер
|ПЗ
|23
|Суат Сердар
|ПЗ
|25
|Жан-Филипп Гбамен
|ПЗ
|6
|Данни Латца
|ПЗ
|8
|Левин Озтуналы
|ПЗ
|9
|Йосинори Муто
|Нап
|Сандро Шварц
|тренер
|Травмированные
|24
|Гаэтан Буссманн
|Защ
|26
|Нико Бунгерт
|Защ
|22.09.2017
|Бавария
|2 : 2
|Вольфсбург
|19.09.2017
|Вольфсбург
|1 : 1
|Вердер
|16.09.2017
|Штутгарт
|1 : 0
|Вольфсбург
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