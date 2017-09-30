android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Вольфсбург – Майнц

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Вольфсбург

    Вольфсбург
    Текущая форма

    55 Гилавоги (Дидави)

    Майнц

    Майнц
    Текущая форма

    74 Муто (Озтуналы)

    1 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 7 тур

    30 сентября 2017, 16:30

    Главный судья Роберт Хартманн

    Помощники судьи Маркус Шуллер, Михаэль Эммер

    Запасной судья Рене Роде

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Вольфсбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Кун Кастельс Вр
    17  Феликс Удуохай Защ
    29  Марсель Тиссеран Защ
    3  Паул Верхаг Защ
    35  Джанлука Иттер Защ
    10  Юнус Малли ПЗ
    11  Даниэль Дидави ПЗ
    27  Максимилиан Арнольд ПЗ
    4  Игнасио Камачо ПЗ
    7   Поль-Жорж Нтеп ПЗ
    14  Дивок Ориги Нап
     Мартин Шмидт тренер
    Травмированные
    25  Джон Брукс Защ
    33  Марио Гомес Нап

    Майнц

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Рене Адлер Вр
    16  Штефан Белль Защ
    18  Даниэль Бросински Защ
    2  Джулио Донати Защ
    4  Абду Диалло Защ
    14  Виктор Фишер ПЗ
    23  Суат Сердар ПЗ
    25  Жан-Филипп Гбамен ПЗ
    6  Данни Латца ПЗ
    8  Левин Озтуналы ПЗ
    9  Йосинори Муто Нап
     Сандро Шварц тренер
    Травмированные
    24  Гаэтан Буссманн Защ
    26  Нико Бунгерт Защ
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    29 сентября 2017

    17:10 Наингголан снова не попал в состав сборной Бельгии на матчи квалификации ЧМ-2018|82

    24 сентября 2017

    20:57 Чемпионат Германии. «Ганновер» разошелся миром с «Кельном», «Байер» разгромил «Гамбург»|561

    23 сентября 2017

    10:41 Томас Мюллер: «Бавария» сделала шаг назад в плане скорости»|48

    10:33 Тренер «Вольфсбурга»: «Можно быть довольным, если добыл очко, уступая в гостях «Баварии» 0:2»|7

    10:22 Карло Анчелотти: «Ульрайх ошибся, но ничья – результат недостаточно хорошей игры всей команды»|55

    22 сентября 2017

    23:50 Новый тренер «Вольфсбурга» Шмидт отобрал очки у «Баварии» на выезде в 3-й раз подряд|34

    20 сентября 2017

    23:26 Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Айнтрахту», «Гамбург» – «Боруссии» Д|272

    19:30 «Вольфсбург» летом может вернуть Джеко, если Марио Гомес уйдет из клуба|22

    18 сентября 2017

    15:33 Экс-тренер «Майнца» Мартин Шмидт возглавил «Вольфсбург»|8

    11:43 «Вольфсбург» отправил в отставку главного тренера Йонкера|16



    Лучшие материалы