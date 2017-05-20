20 мая 2017, 16:30
Главный судья Франк Вилленборг
Помощники судьи Кристоф Борнхорст, Свен Яблонски
Запасной судья Фредерик Ассмут
|Ингольштадт-04
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|85
|1
|0
|
|89
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|2
|0
|0
|
|15
|0
|0
|
|6
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Шальке-04
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|63
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|77
|1
|0
|
|86
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|14
|0
|0
|
|5
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|35
|Мартин Хансен
|Вр
|18
|Ромен Брежери
|Защ
|29
|Маркус Зуттнер
|Защ
|32
|Марсель Тиссеран
|Защ
|33
|Флорент Хадерджонай
|Защ
|34
|Марвин Матип
|Защ
|10
|Паскаль Гросс
|ПЗ
|36
|Алмог Коэн
|ПЗ
|7
|Мэтью Лекки
|ПЗ
|8
|Рожер Бернардо
|ПЗ
|11
|Дарио Лескано
|Нап
|Майк Вальпургис
|тренер
|Травмированные
|24
|Фабиян Бунтич
|Вр
|39
|Кристиан Ортаг
|Вр
|20
|Патрик Зуссек
|ПЗ
|9
|Моритц Хартманн
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Ральф Фэрманн
|Вр
|15
|Деннис Аого
|Защ
|20
|Тило Керер
|Защ
|23
|Коке Морено
|Защ
|24
|Хольгер Бадштубер
|Защ
|29
|Налдо
|Защ
|10
|Набиль Бенталеб
|ПЗ
|17
|Бенжамен Стамбули
|ПЗ
|18
|Даниэль Калиджури
|ПЗ
|8
|Леон Горетцка
|ПЗ
|19
|Гвидо Бургшталлер
|Нап
|Маркус Вайнцирль
|тренер
|Травмированные
|30
|Тимон Велленройтер
|Вр
|28
|Джошуа Биттер
|Защ
|4
|Бенедикт Хеведес
|Защ
|Абдул Рахман Баба
|Защ
|28
|Алессандро Шопф
|ПЗ
|40
|Фил Нойманн
|ПЗ
|13
|Эрик Максим Шупо-Мотинг
|Нап
|36
|Бреэль Эмболо
|Нап
|Дисквалифицированные
|6
|Сеад Колашинац
|Защ
|13.05.2017
|Фрайбург
|1 : 1
|Ингольштадт-04
|06.05.2017
|Ингольштадт-04
|1 : 1
|Байер
|29.04.2017
|РБ Лейпциг
|0 : 0
|Ингольштадт-04
21:39 «Брайтон» приобрел полузащитника «Ингольштадта» Гросса|7
16:51 Болельщики «Шальке» смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках|21
15:40 Спортдиректор «Шальке»: «Мы не ведем переговоров с «Баварией» по поводу Горетцки»|3
17:31 Защитник «Шальке» Колашинац станет игроком «Арсенала» 1 июля|88
10:08 «Эвертон» и «Милан» интересовались защитником «Челси» Баба, но игрока снова арендует «Шальке»|8
19:45 «Бавария» потратит около 100 млн евро на летние трансферы|175
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .