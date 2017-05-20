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    Sports.ru

    Футбол Ингольштадт-04 – Шальке-04

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Ингольштадт-04

    Ингольштадт
    Текущая форма

    41 Гросс (Лескано) (пенальти)

    Шальке-04

    Гельзенкирхен
    Текущая форма

    2 Авдияй (Горетцка)

    1 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 34 тур

    20 мая 2017, 16:30

    Главный судья Франк Вилленборг

    Помощники судьи Кристоф Борнхорст, Свен Яблонски

    Запасной судья Фредерик Ассмут

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Ингольштадт-04

    Состав команды по версии Sports.ru
    35  Мартин Хансен Вр
    18  Ромен Брежери Защ
    29  Маркус Зуттнер Защ
    32  Марсель Тиссеран Защ
    33  Флорент Хадерджонай Защ
    34   Марвин Матип Защ
    10  Паскаль Гросс ПЗ
    36  Алмог Коэн ПЗ
    7  Мэтью Лекки ПЗ
    8  Рожер Бернардо ПЗ
    11  Дарио Лескано Нап
     Майк Вальпургис тренер
    Травмированные
    24   Фабиян Бунтич Вр
    39  Кристиан Ортаг Вр
    20  Патрик Зуссек ПЗ
    9  Моритц Хартманн Нап

    Шальке-04

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Ральф Фэрманн Вр
    15  Деннис Аого Защ
    20  Тило Керер Защ
    23  Коке Морено Защ
    24  Хольгер Бадштубер Защ
    29  Налдо Защ
    10  Набиль Бенталеб ПЗ
    17  Бенжамен Стамбули ПЗ
    18  Даниэль Калиджури ПЗ
    8  Леон Горетцка ПЗ
    19  Гвидо Бургшталлер Нап
     Маркус Вайнцирль тренер
    Травмированные
    30  Тимон Велленройтер Вр
    28  Джошуа Биттер Защ
    4  Бенедикт Хеведес Защ
     Абдул Рахман Баба Защ
    28  Алессандро Шопф ПЗ
    40  Фил Нойманн ПЗ
    13  Эрик Максим Шупо-Мотинг Нап
    36  Бреэль Эмболо Нап
    Дисквалифицированные
    6  Сеад Колашинац Защ
    первый тайм второй тайм
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