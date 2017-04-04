4 апреля 2017, 21:00
Главный судья Вольфганг Штарк
Помощники судьи Мартин Петерсен, Мики Пикель
Запасной судья Арне Аарнинк
|Кельн
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|84
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|20
|0
|0
|
|7
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Айнтрахт Ф
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|75
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|16
|0
|0
|
|29
|0
|0
|
|25
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Тимо Хорн
|Вр
|14
|Йонас Хектор
|Защ
|2
|Невен Суботич
|Защ
|3
|Доминик Хайнц
|Защ
|4
|Фредерик Соренсен
|Защ
|17
|Кристиан Клеменс
|ПЗ
|33
|Маттиас Леманн
|ПЗ
|34
|Константин Рауш
|ПЗ
|6
|Марко Хегер
|ПЗ
|8
|Милош Йойич
|ПЗ
|27
|Антони Модест
|Нап
|Петер Штегер
|тренер
|Травмированные
|21
|Леонардо Битенкур
|ПЗ
|7
|Марсель Риссе
|ПЗ
|13
|Юя Осако
|Нап
|9
|Артем Руднев
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Лукаш Градецки
|Вр
|15
|Майкл Хектор
|Защ
|19
|Давид Абраам
|Защ
|5
|Хесус Вальехо
|Защ
|6
|Бастиан Очипка
|Защ
|10
|Марко Фабиан
|ПЗ
|11
|Мият Гачинович
|ПЗ
|28
|Аймен Баркок
|ПЗ
|39
|Омар Маскарель
|ПЗ
|4
|Анте Ребич
|ПЗ
|31
|Бранимир Хргота
|Нап
|Нико Ковач
|тренер
|Травмированные
|2
|Янни Регезель
|Защ
|23
|Андерсон Бамба
|Защ
|3
|Гильермо Варела
|Защ
|20
|Макото Хасебе
|ПЗ
|25
|Слободан Медоевич
|ПЗ
|7
|Данни Блум
|ПЗ
|14
|Александр Майер
|Нап
|Дисквалифицированные
|22
|Тимоти Чендлер
|Защ
|01.04.2017
|Айнтрахт Ф
|0 : 0
|Боруссия М
|24.03.2017
|Айнтрахт Ф
|0 : 1
|Вюрцбургер Киккерс
|18.03.2017
|Айнтрахт Ф
|0 : 0
|Гамбург
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