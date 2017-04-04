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    Sports.ru

    Футбол Кельн – Айнтрахт Ф

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Кельн

    Кельн
    Текущая форма

    53 Йойич

    Айнтрахт Ф

    Франкфурт-на-Майне
    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 27 тур

    4 апреля 2017, 21:00

    Главный судья Вольфганг Штарк

    Помощники судьи Мартин Петерсен, Мики Пикель

    Запасной судья Арне Аарнинк

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Кельн

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Тимо Хорн Вр
    14  Йонас Хектор Защ
    2   Невен Суботич Защ
    3  Доминик Хайнц Защ
    4  Фредерик Соренсен Защ
    17  Кристиан Клеменс ПЗ
    33  Маттиас Леманн ПЗ
    34   Константин Рауш ПЗ
    6  Марко Хегер ПЗ
    8  Милош Йойич ПЗ
    27  Антони Модест Нап
     Петер Штегер тренер
    Травмированные
    21   Леонардо Битенкур ПЗ
    7  Марсель Риссе ПЗ
    13  Юя Осако Нап
    9  Артем Руднев Нап

    Айнтрахт Ф

    Состав команды по версии Sports.ru
    1   Лукаш Градецки Вр
    15   Майкл Хектор Защ
    19   Давид Абраам Защ
    5  Хесус Вальехо Защ
    6  Бастиан Очипка Защ
    10  Марко Фабиан ПЗ
    11   Мият Гачинович ПЗ
    28   Аймен Баркок ПЗ
    39   Омар Маскарель ПЗ
    4  Анте Ребич ПЗ
    31  Бранимир Хргота Нап
     Нико Ковач тренер
    Травмированные
    2  Янни Регезель Защ
    23  Андерсон Бамба Защ
    3  Гильермо Варела Защ
    20  Макото Хасебе ПЗ
    25  Слободан Медоевич ПЗ
    7  Данни Блум ПЗ
    14  Александр Майер Нап
    Дисквалифицированные
    22  Тимоти Чендлер Защ
    первый тайм второй тайм
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