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    Sports.ru

    Футбол Ганновер 96 – Шальке-04

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Ганновер 96

    Ганновер
    Текущая форма

    21 Собех (Саренрен-Базее)

    Шальке-04

    Гельзенкирхен
    Текущая форма

    11 Шупо-Мотинг (Горетцка)

    45 Хунтелар (Сане)

    80 Шопф (Матип)

    1 : 3
    завершен

    Германия. Бундеслига. 32 тур

    30 апреля 2016, 16:30

    Главный судья Гюнтер Перль

    Помощники судьи Михаэль Эммер, Томас Штайн

    Запасной судья Патрик Альт

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео


    Ганновер 96

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Рон-Роберт Цилер Вр
    19  Кристиан Шульц Защ
    20  Салиф Сане Защ
    3   Миико Альборноз Защ
    31  Вальдемар Антон Защ
    4  Хироки Сакаи Защ
    11  Феликс Клаус ПЗ
    28  Хироси Кийотаке ПЗ
    37  Ноах-Йоэль Саренрен-Базее ПЗ
    8  Мануэль Шмидебах ПЗ
    9  Артур Собех Нап
     Даниэль Штендель тренер
    Травмированные
    30  Самюэль Радлингер Вр
    40  Тимо Кенигсманн Вр
    24  Александр Милошевич Защ
    27   Владимир Ранкович Защ
    5  Фелипе Тревизан Защ
    16  Хотару Ямагути ПЗ
    17  Уффе Бек ПЗ
    2  Леон Андреасен ПЗ
    26  Кенан Караман ПЗ
    34  Тим Дирссен ПЗ
    21  Мариус Вольф Нап
    35  Чарлисон Бенсхоп Нап

    Шальке-04

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Ральф Фэрманн Вр
    3  Жуниор Кайсара Защ
    32  Жоэль Матип Защ
    4  Бенедикт Хеведес Защ
    6  Сеад Колашинац Защ
    19  Лерой Сане ПЗ
    6  Йоханнес Гайс ПЗ
    7  Макс Майер ПЗ
    8  Леон Горетцка ПЗ
    13  Эрик Максим Шупо-Мотинг Нап
    25  Клас-Ян Хунтелар Нап
     Андре Брайтенрайтер тренер
    Травмированные
    30  Михаэль Гшпурнинг Вр
    34  Фабиан Гифер Вр
    22  Ацуто Утида Защ
    16  Фабиан Резе ПЗ
    40  Сидни Сэм ПЗ
    первый тайм второй тайм
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