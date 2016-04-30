21 Собех (Саренрен-Базее)
30 апреля 2016, 16:30
Главный судья Гюнтер Перль
Помощники судьи Михаэль Эммер, Томас Штайн
Запасной судья Патрик Альт
|Ганновер 96
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|76
|0
|1
|
|86
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|5
|0
|0
|
|20
|0
|0
|
|15
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Шальке-04
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|1
|0
|
|45
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|13
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Рон-Роберт Цилер
|Вр
|19
|Кристиан Шульц
|Защ
|20
|Салиф Сане
|Защ
|3
|Миико Альборноз
|Защ
|31
|Вальдемар Антон
|Защ
|4
|Хироки Сакаи
|Защ
|11
|Феликс Клаус
|ПЗ
|28
|Хироси Кийотаке
|ПЗ
|37
|Ноах-Йоэль Саренрен-Базее
|ПЗ
|8
|Мануэль Шмидебах
|ПЗ
|9
|Артур Собех
|Нап
|Даниэль Штендель
|тренер
|Травмированные
|30
|Самюэль Радлингер
|Вр
|40
|Тимо Кенигсманн
|Вр
|24
|Александр Милошевич
|Защ
|27
|Владимир Ранкович
|Защ
|5
|Фелипе Тревизан
|Защ
|16
|Хотару Ямагути
|ПЗ
|17
|Уффе Бек
|ПЗ
|2
|Леон Андреасен
|ПЗ
|26
|Кенан Караман
|ПЗ
|34
|Тим Дирссен
|ПЗ
|21
|Мариус Вольф
|Нап
|35
|Чарлисон Бенсхоп
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Ральф Фэрманн
|Вр
|3
|Жуниор Кайсара
|Защ
|32
|Жоэль Матип
|Защ
|4
|Бенедикт Хеведес
|Защ
|6
|Сеад Колашинац
|Защ
|19
|Лерой Сане
|ПЗ
|6
|Йоханнес Гайс
|ПЗ
|7
|Макс Майер
|ПЗ
|8
|Леон Горетцка
|ПЗ
|13
|Эрик Максим Шупо-Мотинг
|Нап
|25
|Клас-Ян Хунтелар
|Нап
|Андре Брайтенрайтер
|тренер
|Травмированные
|30
|Михаэль Гшпурнинг
|Вр
|34
|Фабиан Гифер
|Вр
|22
|Ацуто Утида
|Защ
|16
|Фабиан Резе
|ПЗ
|40
|Сидни Сэм
|ПЗ
|23.04.2016
|Ингольштадт-04
|2 : 2
|Ганновер 96
|15.04.2016
|Ганновер 96
|2 : 0
|Боруссия М
|08.04.2016
|Герта
|2 : 2
|Ганновер 96
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