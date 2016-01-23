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    Sports.ru

    Футбол Боруссия М – Боруссия Д

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Боруссия М

    Менхенгладбах
    Текущая форма

    58 Раффаэл (Штиндль)

    Боруссия Д

    Дортмунд
    Текущая форма

    41 Ройс (Гюндоган)

    50 Мхитарян (Ройс)

    75 Гюндоган (Мхитарян)

    1 : 3
    завершен

    Германия. Бундеслига. 18 тур

    23 января 2016, 20:30

    Главный судья Феликс Брих

    Помощники судьи Марко Ахмюллер, Штефан Лупп

    Запасной судья Роберт Хартманн

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Боруссия М

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Ян Зоммер Вр
    17  Оскар Вендт Защ
    27  Юлиан Корб Защ
    3  Андреас Кристенсен Защ
    5  Мартин Хинтереггер Защ
    16  Ибраима Траоре ПЗ
    19  Фабиан Джонсон ПЗ
    6  Ховард Нордтвейт ПЗ
    8   Махмуд Дауд ПЗ
    11  Раффаэл Нап
    13  Ларс Штиндль Нап
     Андре Шуберт тренер
    Травмированные
    14  Нико Шульц Защ
    18  Альваро Домингес Защ
    24  Тони Янчке Защ
    28  Андре Хан ПЗ
    7  Патрик Херрманн ПЗ
    Дисквалифицированные
    34  Гранит Джака ПЗ

    Боруссия Д

    Состав команды по версии Sports.ru
    38  Роман Бюрки Вр
    15  Матс Хуммельс Защ
    25  Сократис Папастатопулос Защ
    26  Лукаш Пишчек Защ
    3  Пак Чжу Хо Защ
    10  Генрих Мхитарян ПЗ
    11  Марко Ройс ПЗ
    27  Гонсало Кастро ПЗ
    33  Юлиан Вайгль ПЗ
    8  Илкай Гюндоган ПЗ
    17  Пьер-Эмерик Обамеянг Нап
     Томас Тухель тренер
    Травмированные
    39  Хендрик Бонманн Вр
    29  Марсель Шмельцер Защ
    37  Эрик Дурм Защ
    6  Свен Бендер ПЗ
    8  Нури Шахин ПЗ
    первый тайм второй тайм
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