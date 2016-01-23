23 января 2016, 20:30
Главный судья Феликс Брих
Помощники судьи Марко Ахмюллер, Штефан Лупп
Запасной судья Роберт Хартманн
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Боруссия М
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|80
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|80
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|11
|0
|0
|
|11
|0
|0
|
|1
|0
|0
|Запасные
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|Боруссия Д
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|70
|1
|1
|
|90
|1
|1
|
|90
|1
|1
|
|90
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|21
|0
|0
|
|21
|0
|0
|
|15
|0
|0
|Запасные
|
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|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Ян Зоммер
|Вр
|17
|Оскар Вендт
|Защ
|27
|Юлиан Корб
|Защ
|3
|Андреас Кристенсен
|Защ
|5
|Мартин Хинтереггер
|Защ
|16
|Ибраима Траоре
|ПЗ
|19
|Фабиан Джонсон
|ПЗ
|6
|Ховард Нордтвейт
|ПЗ
|8
|Махмуд Дауд
|ПЗ
|11
|Раффаэл
|Нап
|13
|Ларс Штиндль
|Нап
|Андре Шуберт
|тренер
|Травмированные
|14
|Нико Шульц
|Защ
|18
|Альваро Домингес
|Защ
|24
|Тони Янчке
|Защ
|28
|Андре Хан
|ПЗ
|7
|Патрик Херрманн
|ПЗ
|Дисквалифицированные
|34
|Гранит Джака
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|38
|Роман Бюрки
|Вр
|15
|Матс Хуммельс
|Защ
|25
|Сократис Папастатопулос
|Защ
|26
|Лукаш Пишчек
|Защ
|3
|Пак Чжу Хо
|Защ
|10
|Генрих Мхитарян
|ПЗ
|11
|Марко Ройс
|ПЗ
|27
|Гонсало Кастро
|ПЗ
|33
|Юлиан Вайгль
|ПЗ
|8
|Илкай Гюндоган
|ПЗ
|17
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|Нап
|Томас Тухель
|тренер
|Травмированные
|39
|Хендрик Бонманн
|Вр
|29
|Марсель Шмельцер
|Защ
|37
|Эрик Дурм
|Защ
|6
|Свен Бендер
|ПЗ
|8
|Нури Шахин
|ПЗ
|16.01.2016
|Бохум
|5 : 2
|Боруссия М
|12.01.2016
|Боруссия М
|2 : 2
|Герта
|12.01.2016
|Сивасспор
|1 : 2
|Боруссия М
|19.01.2016
|Спарта Прага
|1 : 3
|Боруссия Д
|15.01.2016
|Чонбук Хендай Моторс
|1 : 4
|Боруссия Д
|12.01.2016
|Айнтрахт Ф
|0 : 4
|Боруссия Д
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