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    Sports.ru

    Футбол Дармштадт – Вольфсбург

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Дармштадт

    Дармштадт
    Текущая форма
    Вольфсбург

    Вольфсбург
    Текущая форма

    78 Калиджури (Крузе)

    0 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 10 тур

    24 октября 2015, 16:30

    Главный судья Гюнтер Перль

    Помощники судьи Фредерик Ассмут, Торбен Зивер

    Запасной судья Маркус Шуллер

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Дармштадт

    Состав команды по версии Sports.ru
    31  Кристиан Матения Вр
    13   Дьердь Гарич Защ
    15  Хуниор Диас Защ
    33  Лука Кальдирола Защ
    4   Айтач Сулу Защ
    10  Ян Розенталь ПЗ
    18  Петер Нимайер ПЗ
    20  Марсель Хеллер ПЗ
    34   Константин Рауш ПЗ
    8  Жером Гондорф ПЗ
    14  Сандро Вагнер Нап
     Дирк Шустер тренер
    Травмированные
    32  Фабиан Холланд Защ
    39  Ноэль Вембахер Защ
    36  Ян Фингер ПЗ
    37   Али Казими ПЗ
    38  Ник Фольк ПЗ

    Вольфсбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Диего Бенальо Вр
    15  Кристиан Треш Защ
    18  Данте Защ
    25  Налдо Защ
    34  Рикардо Родригес Защ
    10  Юлиан Дракслер ПЗ
    22  Луис Густаво ПЗ
    23  Жозуа Гилавоги ПЗ
    7  Даниэль Калиджури ПЗ
    11  Макс Крузе Нап
    12  Бас Дост Нап
     Дитер Хеккинг тренер
    Травмированные
    26  Фелипе Лопес Защ
    31  Робин Кнохе Защ
    37  Моритц Шпренгер Защ
    35   Франсиско Родригес 1995 ПЗ
    38  Исмаил Аззауи ПЗ
     Себастьян Штольце Нап
    39  Оскар Завада Нап
    первый тайм второй тайм
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