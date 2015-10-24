24 октября 2015, 16:30
Главный судья Гюнтер Перль
Помощники судьи Фредерик Ассмут, Торбен Зивер
Запасной судья Маркус Шуллер
|Дармштадт
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|75
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|83
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|8
|0
|0
|
|14
|0
|0
|
|16
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Вольфсбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|65
|0
|0
|
|75
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|12
|0
|0
|
|16
|1
|0
|
|26
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|31
|Кристиан Матения
|Вр
|13
|Дьердь Гарич
|Защ
|15
|Хуниор Диас
|Защ
|33
|Лука Кальдирола
|Защ
|4
|Айтач Сулу
|Защ
|10
|Ян Розенталь
|ПЗ
|18
|Петер Нимайер
|ПЗ
|20
|Марсель Хеллер
|ПЗ
|34
|Константин Рауш
|ПЗ
|8
|Жером Гондорф
|ПЗ
|14
|Сандро Вагнер
|Нап
|Дирк Шустер
|тренер
|Травмированные
|32
|Фабиан Холланд
|Защ
|39
|Ноэль Вембахер
|Защ
|36
|Ян Фингер
|ПЗ
|37
|Али Казими
|ПЗ
|38
|Ник Фольк
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Диего Бенальо
|Вр
|15
|Кристиан Треш
|Защ
|18
|Данте
|Защ
|25
|Налдо
|Защ
|34
|Рикардо Родригес
|Защ
|10
|Юлиан Дракслер
|ПЗ
|22
|Луис Густаво
|ПЗ
|23
|Жозуа Гилавоги
|ПЗ
|7
|Даниэль Калиджури
|ПЗ
|11
|Макс Крузе
|Нап
|12
|Бас Дост
|Нап
|Дитер Хеккинг
|тренер
|Травмированные
|26
|Фелипе Лопес
|Защ
|31
|Робин Кнохе
|Защ
|37
|Моритц Шпренгер
|Защ
|35
|Франсиско Родригес 1995
|ПЗ
|38
|Исмаил Аззауи
|ПЗ
|Себастьян Штольце
|Нап
|39
|Оскар Завада
|Нап
|17.10.2015
|Аугсбург
|0 : 2
|Дармштадт
|02.10.2015
|Дармштадт
|2 : 3
|Майнц
|27.09.2015
|Боруссия Д
|2 : 2
|Дармштадт
|21.10.2015
|Вольфсбург
|2 : 0
|ПСВ
|17.10.2015
|Вольфсбург
|4 : 2
|Хоффенхайм-1899
|03.10.2015
|Боруссия М
|2 : 0
|Вольфсбург
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