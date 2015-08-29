29 августа 2015, 16:30
Главный судья Дениз Айтекин
Помощники судьи Эдуард Байтингер, Бенжамин Кортус
Запасной судья Патрик Альт
|Кельн
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|58
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|81
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|10
|0
|0
|
|33
|0
|0
|
|25
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Гамбург
|Мин
|Г
|П
|
|40
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|83
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|51
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|8
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Тимо Хорн
|Вр
|14
|Йонас Хектор
|Защ
|16
|Павел Ольковски
|Защ
|3
|Доминик Хайнц
|Защ
|4
|Фредерик Соренсен
|Защ
|21
|Леонардо Битенкур
|ПЗ
|33
|Маттиас Леманн
|ПЗ
|6
|Кевин Фогт
|ПЗ
|7
|Марсель Риссе
|ПЗ
|8
|Милош Йойич
|ПЗ
|27
|Антони Модест
|Нап
|Петер Штегер
|тренер
|Травмированные
|15
|Мергим Маврай
|Защ
|5
|Доминик Марох
|Защ
|13
|Юя Осако
|Нап
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Рене Адлер
|Вр
|2
|Деннис Дикмайер
|Защ
|24
|Готоку Сакаи
|Защ
|4
|Эмир Спахич
|Защ
|20
|Альбин Экдаль
|ПЗ
|28
|Гидеон Юнг
|ПЗ
|40
|Гойко Качар
|ПЗ
|7
|Иво Иличевич
|ПЗ
|8
|Льюис Холтби
|ПЗ
|11
|Ивица Олич
|Нап
|19
|Свен Шипплок
|Нап
|Бруно Лаббадиа
|тренер
|Травмированные
|5
|Жоан Джуру
|Защ
|26
|Филипп Мюллер
|ПЗ
18:30 Ибрагимович, Гранквист и Вернблум вызваны в сборную Швеции на матчи с Россией и Австрией|122
15:31 Таидер может перейти из «Интера» в «Гамбург» или «Болонью» за 5 млн евро|9
20:30 Чемпионат Германии. 2-й тур. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Ингольштадт» и другие результаты|320
20:05 «Кельн» расторг контракт с Голобартом|2
10:59 Лукас Силва может перейти из «Реала» в «Саутгемптон»|29
20:40 Чемпионат Германии. 1-й тур. «Вольфсбург» одолел «Айнтрахт», «Штутгарт» проиграл «Кельну» и другие результаты|672
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .