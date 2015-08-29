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    Sports.ru

    Футбол Кельн – Гамбург

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Кельн

    Кельн
    Текущая форма

    76 Хозинер (Хектор)

    81 Модест (пенальти)

    Гамбург

    Гамбург
    Текущая форма

    47 Холтби (Шипплок)

    2 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 3 тур

    29 августа 2015, 16:30

    Главный судья Дениз Айтекин

    Помощники судьи Эдуард Байтингер, Бенжамин Кортус

    Запасной судья Патрик Альт

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Кельн

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Тимо Хорн Вр
    14  Йонас Хектор Защ
    16  Павел Ольковски Защ
    3  Доминик Хайнц Защ
    4  Фредерик Соренсен Защ
    21   Леонардо Битенкур ПЗ
    33  Маттиас Леманн ПЗ
    6  Кевин Фогт ПЗ
    7  Марсель Риссе ПЗ
    8  Милош Йойич ПЗ
    27  Антони Модест Нап
     Петер Штегер тренер
    Травмированные
    15  Мергим Маврай Защ
    5  Доминик Марох Защ
    13  Юя Осако Нап

    Гамбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Рене Адлер Вр
    2  Деннис Дикмайер Защ
    24  Готоку Сакаи Защ
    4  Эмир Спахич Защ
    20  Альбин Экдаль ПЗ
    28   Гидеон Юнг ПЗ
    40  Гойко Качар ПЗ
    7  Иво Иличевич ПЗ
    8   Льюис Холтби ПЗ
    11  Ивица Олич Нап
    19  Свен Шипплок Нап
     Бруно Лаббадиа тренер
    Травмированные
    5  Жоан Джуру Защ
    26  Филипп Мюллер ПЗ
    первый тайм второй тайм
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