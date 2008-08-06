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    Футбол Сибирь – Зенит

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    Сибирь

    Новосибирск
    Текущая форма
    Зенит

    Санкт-Петербург
    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Россия. Кубок. 1/16 финала

    6 августа 2008, 16:00

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    Новости команд

    6 августа 2008

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