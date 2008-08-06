Россия. Кубок. 1/16 финала
6 августа 2008, 16:00
Спартак
15:56 Крижанац получил приглашение в сборную Хорватии|14
15:45 Аршавин, Зырянов, Анюков и Широков не сыграют с «Сибирью»|10
14:45 «Зенит» не ведет переговоров о покупке Смолярека|55
09:59 У новосибирских болельщиков есть шанс попасть на игру с «Зенитом»|19
08:54 Корнелиус Пот: «Для удачного выступления на всех фронтах «Зениту» необходимо пополнение»|17
06:07 «Спорт день за днем»: Сарсания отправился в Испанию для переговоров по трансферу Смолярека|84
06:05 Константин Сарсания: «В августе станет известно, какую должность в клубе предложат Радимову»|14
02:45 «Сибирь» заявила Ахметзянова и Швецова|1
01:25 Константин Сарсания: «Кого Пюйгренье вытеснит из состава, вопрос не ко мне» |9
01:15 Константин Сарсания: «Если «Зенит» и купит правого вингера, то намного выше классом, чем Быстров»|132
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