14 июля 2010, 20:00
стадион Кубань (3500 зрителей, вместимость - 35200)
Главный судья Михаил Вилков
Помощники судьи Евгений Волнин, Максим Гаврилин
|Краснодар
|Мин
|Г
|П
|
|120
|0
|0
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|105
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
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|120
|0
|0
|
|39
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|1
|0
|
|120
|0
|0
|
|72
|1
|0
|
|16
|0
|0
|
|82
|0
|0
|
|49
|0
|0
|Томь
|Мин
|Г
|П
|
|120
|0
|0
|
|100
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|120
|0
|0
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|120
|0
|0
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|120
|0
|0
|
|35
|0
|0
|
|120
|1
|0
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|21
|0
|0
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|75
|0
|0
|
|86
|0
|0
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