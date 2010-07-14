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    Футбол Краснодар – Томь

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    Краснодар

    Краснодар
    Текущая форма

    8 Пикущак

    96 Татарчук

    Томь

    Томск
    Текущая форма

    42 Дзюба

    2 : 1
    завершен

    Россия. Кубок. 1/16 финала

    14 июля 2010, 20:00

    (3500 зрителей, вместимость - 35200)

    Главный судья Михаил Вилков

    Помощники судьи Евгений Волнин, Максим Гаврилин

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    Новости команд

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    22:39 Валерий Непомнящий: «У нас на примете есть игроки из первой лиги»|5

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    11 июля 2010

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