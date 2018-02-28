28 февраля 2018, 19:30
Главный судья Алексей Матюнин
Помощники судьи Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков
Запасной судья E. Kukulyak
|Тосно
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|2
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|57
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|1
|0
|0
|
|34
|0
|0
|Запасные
|
|
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|Луч-Энергия
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|65
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|72
|1
|0
|
|19
|0
|0
|
|26
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
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|10.02.2018
|Словацко
|1 : 2
|Тосно
|07.02.2018
|Дебрецен
|3 : 0
|Тосно
|03.02.2018
|Авангард Курск
|- : -
|Тосно
|13.02.2018
|Чертаново
|0 : 3
|Луч-Энергия
|10.02.2018
|Луч-Энергия
|2 : 2
|Мордовия
|22.11.2017
|Луч-Энергия
|4 : 2
|Тюмень
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