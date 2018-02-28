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    Футбол Тосно – Луч-Энергия

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    футбол. Премьер-лига Россия. 22 тур таблица календарь статистика
    Тосно

    Тосно
    Текущая форма

    22 Буйволов (Галиулин)

    27 Погребняк (Галиулин)

    Луч-Энергия

    Владивосток
    Текущая форма

    51 Мязин (Фомин)

    2 : 1
    завершен

    Россия. Кубок. Четвертьфинал

    28 февраля 2018, 19:30

    Главный судья Алексей Матюнин

    Помощники судьи Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков

    Запасной судья E. Kukulyak

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    Новости команд

    28 февраля

    18:40 «Тосно» – «Луч-Энергия». Матч состоится, температура у поля – минус 13|146

    16:30 «Луч-Энергия»: «Если температура будет ниже «-15», матч с «Тосно» не состоится»|51

    27 февраля

    08:25 Гендиректор «Тосно»: «Намеренно возвращаться в ФНЛ не будем. Если будем достойно выступать – появятся и спонсоры»|9

    04:42 Григорян о футболе в мороз: «Это безответственность и безразличие к здоровью»|8

    26 февраля

    17:34 Погребняк подал иск в Палату по разрешению споров из-за разрыва контракта с «Динамо»|79

    16:32 Исполнительный директор «Луча-Энергии»: «Проводить матч при минус 19 – это просто преступление и издевательство над футболом»|41

    13:44 РФС: «Июньского газона ждать в Самаре не приходится, но поле будет нормальным. Играли и на куда более плохих»|122

    13:11 Вилков назначен на матч «Локомотив» – «Спартак»|133

    24 февраля

    10:22 Палиенко о футболе в мороз: «Куда нам деваться, будем выходить хоть в холод, хоть в жару»|9

    08:30 Александр Макаров: «Рад возвращению в «Тосно»|4



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