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    Футбол Крылья Советов – Спартак

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    Россия. Кубок. Четвертьфинал

    4 апреля 2018, 17:30

    Главный судья Владимир Москалев

    Помощники судьи Алексей Стипиди, Дмитрий Колосков

    Запасной судья A. Borisov

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