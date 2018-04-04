4 апреля 2018, 17:30
Главный судья Владимир Москалев
Помощники судьи Алексей Стипиди, Дмитрий Колосков
Запасной судья A. Borisov
|Крылья Советов
|Мин
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|П
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|Запасные
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|Спартак
|Мин
|Г
|П
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|Запасные
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|10.03.2018
|Крылья Советов
|2 : 0
|Тюмень
|04.03.2018
|Динамо СПб
|1 : 3
|Крылья Советов
|13.02.2018
|Факел
|0 : 1
|Крылья Советов
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