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    Футбол СКА Хабаровск – Шинник

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    СКА Хабаровск

    Хабаровск
    Текущая форма
    Шинник

    Ярославль
    Текущая форма
    0 : 0 (1 : 4)
    завершен

    Россия. Кубок. Четвертьфинал

    27 февраля 2018, 11:30

    Главный судья Евгений Турбин

    Помощники судьи Дмитрий Сафьян, Арам Петросян

    Запасной судья Антон Анопа

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    Новости команд

    27 февраля

    06:56 СКА Хабаровск: «Из-за переноса в КХЛ «Амур» начнет в 19.30, а мы – в 18.30. Болельщикам придется выбирать»|5

    26 февраля

    20:39 Президент «Урала» о переносе матча с «Локомотивом»: «Так не делают. Нам игру в Хабаровске никто не перенесет»|103

    15:15 «Ростов» примет хабаровский СКА 15 апреля в рамках первого тестового матча стадиона к ЧМ-2018|26

    13:44 РФС: «Июньского газона ждать в Самаре не приходится, но поле будет нормальным. Играли и на куда более плохих»|122

    13:11 Вилков назначен на матч «Локомотив» – «Спартак»|133

    10:20 Ринат Билялетдинов: «Хабаровск – не очень простое место для адаптации, в выборе кандидатов мы существенно ограничены»|9

    24 февраля

    13:37 Артем Самсонов: «Думаю, что переход в «СКА Хабаровск» сделает меня сильнее»|14

    23 февраля

    11:15 Хабаровский СКА подписал контракт с польским форвардом Секульским|6

    22 февраля

    19:21 Хабаровский СКА арендовал хавбека «Рубина» Махатадзе |12

    15:19 РФПЛ подтвердила, что «Матч ТВ» в 21-м туре покажет только игры «Зенит» – «Амкар» и «Краснодар» – «Ростов»|209



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