27 февраля 2018, 11:30
Главный судья Евгений Турбин
Помощники судьи Дмитрий Сафьян, Арам Петросян
Запасной судья Антон Анопа
|СКА Хабаровск
|Мин
|Г
|П
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|120
|0
|0
|
|30
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|98
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|91
|0
|0
|
|43
|0
|0
|
|23
|0
|0
|Запасные
|
|
|
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|Шинник
|Мин
|Г
|П
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|80
|0
|0
|
|112
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|65
|0
|0
|
|120
|0
|0
|
|9
|0
|0
|
|41
|0
|0
|
|56
|0
|0
|Запасные
|
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|09.02.2018
|Зброевка
|0 : 1
|СКА Хабаровск
|09.12.2017
|Рубин
|3 : 1
|СКА Хабаровск
|03.12.2017
|Анжи
|4 : 0
|СКА Хабаровск
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