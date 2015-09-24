24 сентября 2015, 19:00
Главный судья Иван Сараев
Помощники судьи Александр Дуденков, K. Bolshakov
Запасной судья I. Panin
|Химки
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|1
|0
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|90
|0
|0
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|82
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|72
|0
|0
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|88
|0
|0
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|90
|0
|0
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|3
|0
|0
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|9
|0
|0
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|19
|0
|0
|Запасные
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|Мордовия
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|56
|0
|0
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|62
|0
|0
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|71
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|20
|0
|0
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|29
|0
|0
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|35
|0
|0
|Запасные
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