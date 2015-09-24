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    Футбол Химки – Мордовия

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    Химки

    Химки
    Текущая форма

    47 Чернышов

    Мордовия

    Саранск
    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Россия. Кубок. 1/16 финала

    24 сентября 2015, 19:00

    Главный судья Иван Сараев

    Помощники судьи Александр Дуденков, K. Bolshakov

    Запасной судья I. Panin

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