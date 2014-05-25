Товарищеские матчи (сборные)
25 мая 2014, 20:00
Stade Olympique Yves-du-Manoir
18:22 Товарищеские матчи. Бразилия обыграла Замбию, Беларусь победила Японию и другие матчи|9
23:29 Квалификация ЧМ-2014. Африка. 6-й тур. Судан проиграл Лесото, ДРК уступила Того и другие матчи|20
00:20 Квалификация ЧМ-2014. Африка. 5-й тур. Бенин не удержал победу в матче против Мали, Либерия проиграла Сенегалу и другие результаты|17
00:20 Квалификация ЧМ-2014. Африка. 4-й тур. Мали сыграл вничью с Руандой, Камерун проиграл Того и другие результаты|24
01:50 Квалификация ЧМ-2014. Африка. 3-й тур. Алжир обыграл Бенин, Египет – Зимбабве и другие результаты|7
00:26 Кубок Африки. Матч за 3-е место. Гана проиграла Мали|6
01:15 Кубок Африки. 1/2 финала. Буркина Фасо по пенальти обыграла Гану, Мали крупно проиграла Нигерии|114
14:37 Эммануэль Эменике: «Думаю, в этом году Нигерия попадет в финал Кубка Африки»|31
01:10 Кубок Африки. 1/4 финала. Нигерия обыграла Кот-д`Ивуар, Буркина-Фасо – Того и другие результаты|105
23:05 Кубок Африки. 3-й тур. Кот-д’Ивуар и Алжир сыграли вничью, Того и Тунис разошлись миром и другие матчи|75
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