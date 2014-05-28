28 мая 2014, 22:15
Главный судья Свейн Моэн
Помощники судьи Ким Хаглунн, Франк Андас
Запасной судья Кенн Хансен
|Дания
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|53
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|88
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|70
|0
|0
|
|78
|0
|0
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|84
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|3
|0
|0
|
|25
|0
|0
|
|38
|0
|0
|
|13
|0
|0
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|21
|0
|0
|
|7
|0
|0
|Запасные
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|Швеция
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|84
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|69
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|21
|0
|0
|
|7
|0
|0
|
|13
|0
|0
|
|21
|0
|0
|
|22
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
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