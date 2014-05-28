android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Дания – Швеция

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Евро-2017 U-17 таблица календарь статистика
    Дания

    Текущая форма

    90 Аггер (пенальти)

    Швеция

    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные)

    28 мая 2014, 22:15

    Главный судья Свейн Моэн

    Помощники судьи Ким Хаглунн, Франк Андас

    Запасной судья Кенн Хансен

    Онлайн ВидеоПрогнозы

    Видео

     
     

    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    23 мая 2014

    01:00 Товарищеские матчи. Украина взяла верх над Нигером, Венгрия сыграла вничью с Данией|23

    5 мая 2014

    12:30 Мортен Ольсен: «Если многие начнут копировать стиль Моуринью, футбол умрет»|146

    28 марта 2014

    16:42 В Швеции выпустили марки с изображением Ибрагимовича|27

    7 марта 2014

    12:59 Даниэль Аггер: «Травма Уилшера? Это была честная борьба, в такие стыки надо идти»|30

    6 марта 2014

    19:15 Рой Ходжсон: «Нам сказали, что Уилшер получил обычный удар по ноге»|15

    18:59 Уилшер пропустит шесть недель из-за травмы|80

    02:58 Товарищеские матчи. Испания одолела Италию, Франция обыграла Голландию и другие результаты|284

    02:40 Рой Ходжсон: «Пока рано говорить о том, насколько хороша связка Руни и Старриджа»|17

    5 марта 2014

    23:35 Англия – Дания. Впервые с 1977 года пять игроков «Ливерпуля» выйдут в стартовом составе «трех львов»|31

    23:10 Англия – Дания. Бендтнер и Руни выйдут в старте своих команд|4



    Лучшие материалы