Товарищеские матчи (сборные)
30 октября 2013
20:34 Товарищеские матчи. «МЮ» разгромил сборную австралийской лиги, «Ливерпуль» обыграл сборную звезд Индонезии|35
23:25 Робин ван Перси: «Для меня большая честь носить капитанскую повязвку сборной»|7
23:00 Товарищеские матчи. Эстония одолела Тринидад и Тобаго, Голландия разгромила Индонезию и другие результаты|21
13:15 Сборная Голландии может провести два товарищеских матча в Азии для повышения доходов федерации|7
20:46 ФИФА допросит участников матча Бахрейн – Индонезия, завершившегося со счетом 10:0|14
16:51 ФИФА проведет расследование матча Бахрейн – Индонезия, завершившегося со счетом 10:0|38
21:24 ЧМ-2014. Квалификация. Азия. Япония дома проиграла Узбекистану, Иран и Катар победителя не выявили и другие результаты|32
23:05 ЧМ-2014. Квалификация. Азия. Япония разгромила Таджикистан и другие результаты|28
22:57 Жеребьевка квалификации ЧМ-2014. Азия. Япония попала в одну группу с Узбекистаном, Иран – с Катаром и другие группы|26
08:27 Товарищеские матчи. Украина сыграла вничью с Канадой, Уругвай забил семь голов Индонезии и другие результаты|94
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