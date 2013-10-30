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    Футбол Индонезия – Восточный Тимор

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    Индонезия

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    Восточный Тимор

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    Товарищеские матчи (сборные)

    30 октября 2013

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    Новости команд

    20 июля 2013

    20:34 Товарищеские матчи. «МЮ» разгромил сборную австралийской лиги, «Ливерпуль» обыграл сборную звезд Индонезии|35

    7 июня 2013

    23:25 Робин ван Перси: «Для меня большая честь носить капитанскую повязвку сборной»|7

    23:00 Товарищеские матчи. Эстония одолела Тринидад и Тобаго, Голландия разгромила Индонезию и другие результаты|21

    12 сентября 2012

    13:15 Сборная Голландии может провести два товарищеских матча в Азии для повышения доходов федерации|7

    9 марта 2012

    20:46 ФИФА допросит участников матча Бахрейн – Индонезия, завершившегося со счетом 10:0|14

    1 марта 2012

    16:51 ФИФА проведет расследование матча Бахрейн – Индонезия, завершившегося со счетом 10:0|38

    29 февраля 2012

    21:24 ЧМ-2014. Квалификация. Азия. Япония дома проиграла Узбекистану, Иран и Катар победителя не выявили и другие результаты|32

    11 ноября 2011

    23:05 ЧМ-2014. Квалификация. Азия. Япония разгромила Таджикистан и другие результаты|28

    30 июля 2011

    22:57 Жеребьевка квалификации ЧМ-2014. Азия. Япония попала в одну группу с Узбекистаном, Иран – с Катаром и другие группы|26

    9 октября 2010

    08:27 Товарищеские матчи. Украина сыграла вничью с Канадой, Уругвай забил семь голов Индонезии и другие результаты|94



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