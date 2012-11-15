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    Футбол Филиппины – Сингапур

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    Филиппины

    Текущая форма
    Сингапур

    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные)

    15 ноября 2012, 15:00

    Cebu City Sports Complex Football Field

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