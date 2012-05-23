Товарищеские матчи (сборные)
23 мая 2012, 21:00
University of Botswana Stadium
23:59 Кубок Африки. 3-й тур. Гана сыграла вничью с Гвинеей, Ботсвана уступила Мали и другие результаты|53
00:55 Кубок Африки. 2-й тур. Гана справилась с Мали, Гвинея забила шесть мячей в ворота Ботсваны и другие результаты|106
01:05 Кубок Африки. 1-й тур. Мали победила Гвинею, Гана – Ботсвану и другие результаты|191
10:40 Асамоа Гьян восстановился после травмы|2
03:05 Товарищеские матчи. Коста-Рика сыграла вничью с Испанией, Германия разгромила Голландию и другие результаты|365
22:55 Жеребьевка квалификации ЧМ-2014. Африка. Кот-д’Ивуар попал в одну группу с Марокко, Египет – с Зимбабве и другие группы|3
12:15 Намибия и Ботсвана могут заменить Того на Кубке Африки|2
01:03 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Кения уступила Гвинее, Ангола обыграла Нигер, Египет разгромил Джибути и другие матчи|24
20:46 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Габон обыграл Лесото |2
20:46 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Ангола сыграла вничью с Угандой, дубль Это'О принес победу Камеруну над Танзанией и другие результаты|21
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