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    Футбол Ботсвана – Лесото

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    Ботсвана

    Текущая форма
    Лесото

    Текущая форма
    3 : 0
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные)

    23 мая 2012, 21:00

    University of Botswana Stadium

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