android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Египет – ДР Конго

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Евро-2017 U-17 таблица календарь статистика
    Египет

    Текущая форма
    ДР Конго

    Текущая форма
    0 : 0
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные)

    2 марта 2012, 22:15

    Thani Bin Jassim Stadium (Al-Gharafah Stadium)

    Онлайн ВидеоПрогнозы

    Видео

     
     

    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    28 февраля 2012

    08:59 Ахмед Хассан: «Считаю, что я установил мировой рекорд по количеству матчей за сборную» |16

    3 января 2012

    06:27 Квадво Асамоа: «Гане даже в отсутствии Египта, Камеруна и Нигерии будет нелегко выиграть Кубок Африки»|1

    15 ноября 2011

    08:08 Товарищеские матчи. Дубль Жонаса принес Бразилии победу в игре с Египтом, Сербия уступила Гондурасу|46

    5 ноября 2011

    16:59 Кака пропустит товарищеские матчи сборной Бразилии против Габона и Египта |4

    15 сентября 2011

    00:03 Брэдли возглавил сборную Египта|5

    17 августа 2011

    20:47 Сборные Бразилии и Ганы сыграют товарищеский матч|8

    30 июля 2011

    22:55 Жеребьевка квалификации ЧМ-2014. Африка. Кот-д’Ивуар попал в одну группу с Марокко, Египет – с Зимбабве и другие группы|3

    8 февраля 2011

    23:59 Товарищеские матчи. Швеция победила Кипр, Украина в серии пенальти одолела Румынию и другие матчи|37

    12 января 2011

    13:40 Россия сохранила 13-е место в рейтинге ФИФА|33

    16 декабря 2010

    21:43 Товарищеский матч. Сборная Катара победила Египет|8



    Лучшие материалы