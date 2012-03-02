Товарищеские матчи (сборные)
2 марта 2012, 22:15
Thani Bin Jassim Stadium (Al-Gharafah Stadium)
08:59 Ахмед Хассан: «Считаю, что я установил мировой рекорд по количеству матчей за сборную» |16
06:27 Квадво Асамоа: «Гане даже в отсутствии Египта, Камеруна и Нигерии будет нелегко выиграть Кубок Африки»|1
08:08 Товарищеские матчи. Дубль Жонаса принес Бразилии победу в игре с Египтом, Сербия уступила Гондурасу|46
16:59 Кака пропустит товарищеские матчи сборной Бразилии против Габона и Египта |4
00:03 Брэдли возглавил сборную Египта|5
20:47 Сборные Бразилии и Ганы сыграют товарищеский матч|8
22:55 Жеребьевка квалификации ЧМ-2014. Африка. Кот-д’Ивуар попал в одну группу с Марокко, Египет – с Зимбабве и другие группы|3
23:59 Товарищеские матчи. Швеция победила Кипр, Украина в серии пенальти одолела Румынию и другие матчи|37
13:40 Россия сохранила 13-е место в рейтинге ФИФА|33
21:43 Товарищеский матч. Сборная Катара победила Египет|8
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