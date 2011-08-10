Товарищеские матчи (сборные)
10 августа 2011, 23:00
22:55 Жеребьевка квалификации ЧМ-2014. Африка. Кот-д’Ивуар попал в одну группу с Марокко, Египет – с Зимбабве и другие группы|3
10:45 Одемвинги не попал в состав сборной Нигерии на матчи с Аргентиной и Эфиопией|9
19:24 Мартинс и Одемвинги вызваны в сборную Нигерии|1
18:31 Чиди Одиа: «Буду готов играть в феврале»|8
13:11 ФИФА выдвинула ультиматум руководству Судана |2
16:03 Сборная Судана может быть отстранена от международных соревнований|12
22:12 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Кот-д’Ивуар разгромил Гвинею, Кения уступила Нигерии, Камерун победил Марокко, Гана сыграла вничью с Мали и другие результаты|32
00:09 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Египет переиграл Замбию, Кот-д’Ивуар не смог обыграть Малави, Камерун разгромил Того и другие результаты|10
15:40 Майкл Эссьен: «Мы гордимся тем, что принесли столько радости жителям Ганы»|4
03:12 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Нигерия упустила победу в матче с Тунисом, Гана обыграла Судан, Алжир одолел Замбию и другие результаты|17
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