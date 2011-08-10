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    Футбол Судан – Эфиопия

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    Судан

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    Эфиопия

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    Товарищеские матчи (сборные)

    10 августа 2011, 23:00

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    Новости команд

    30 июля 2011

    22:55 Жеребьевка квалификации ЧМ-2014. Африка. Кот-д’Ивуар попал в одну группу с Марокко, Египет – с Зимбабве и другие группы|3

    20 мая 2011

    10:45 Одемвинги не попал в состав сборной Нигерии на матчи с Аргентиной и Эфиопией|9

    10 марта 2011

    19:24 Мартинс и Одемвинги вызваны в сборную Нигерии|1

    15 декабря 2010

    18:31 Чиди Одиа: «Буду готов играть в феврале»|8

    3 августа 2010

    13:11 ФИФА выдвинула ультиматум руководству Судана |2

    24 июля 2010

    16:03 Сборная Судана может быть отстранена от международных соревнований|12

    15 ноября 2009

    22:12 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Кот-д’Ивуар разгромил Гвинею, Кения уступила Нигерии, Камерун победил Марокко, Гана сыграла вничью с Мали и другие результаты|32

    12 октября 2009

    00:09 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Египет переиграл Замбию, Кот-д’Ивуар не смог обыграть Малави, Камерун разгромил Того и другие результаты|10

    7 сентября 2009

    15:40 Майкл Эссьен: «Мы гордимся тем, что принесли столько радости жителям Ганы»|4

    03:12 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Нигерия упустила победу в матче с Тунисом, Гана обыграла Судан, Алжир одолел Замбию и другие результаты|17



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