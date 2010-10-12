39 Рангелов
44 Домовчийски
12 октября 2010, 19:30
|Саудовская Аравия
|Мин
|Г
|П
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|90
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|67
|0
|0
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|90
|0
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|90
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|58
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|90
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|90
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|58
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|0
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|33
|0
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|24
|0
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|33
|0
|0
|Болгария
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|55
|0
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|90
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|90
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|90
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|90
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|84
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|76
|1
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|7
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|36
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|15
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|12.10.2010
|Саудовская Аравия
|1 : 0
|Габон
|09.10.2010
|Саудовская Аравия
|4 : 0
|Узбекистан
|11.08.2010
|Саудовская Аравия
|1 : 0
|Того
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