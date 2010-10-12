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    Футбол Саудовская Аравия – Болгария

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    Саудовская Аравия

    Текущая форма
    Болгария

    Текущая форма

    39 Рангелов

    44 Домовчийски

    0 : 2
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные)

    12 октября 2010, 19:30

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