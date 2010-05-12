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    Футбол Йемен – Малави

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    Йемен

    Текущая форма
    Малави

    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные)

    12 мая 2010, 20:00

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    Новости команд

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    13 января 2010

    23:20 Кубок Африки. 1-й тур. Камерун уступил Габону, Замбия сыграла вничью с Тунисом|330

    15 ноября 2009

    22:12 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Кот-д’Ивуар разгромил Гвинею, Кения уступила Нигерии, Камерун победил Марокко, Гана сыграла вничью с Мали и другие результаты|32

    12 октября 2009

    00:09 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Египет переиграл Замбию, Кот-д’Ивуар не смог обыграть Малави, Камерун разгромил Того и другие результаты|10

    10 октября 2009

    20:29 Сборная Кот-д’Ивуара обеспечила себе выход в финальную стадию ЧМ-2010|0

    7 сентября 2009

    03:12 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Нигерия упустила победу в матче с Тунисом, Гана обыграла Судан, Алжир одолел Замбию и другие результаты|17

    22 июля 2009

    16:37 ФИФА оштрафовала федерацию футбола Кот-д’Ивуара|3

    8 июня 2009

    01:27 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Камерун и Марокко разошлисмь миром, Нигерия разгромила Кению, Алжир обыграл Египет и другие результаты|18

    28 мая 2009

    12:58 Каньенда пропустит три матча «КАМАЗа» из-за вызова в сборную Малави|4

    10 мая 2009

    13:45 ФИФА проведет расследование трагедии во время матча сборных Кот Д’Ивуара и Малави|1



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