Товарищеские матчи (сборные)
12 мая 2010, 20:00
20:59 Кубок Африки. Групповой этап. 3-й тур. Камерун и Тунис сыграли вничью, Габон уступил Замбии|81
23:20 Кубок Африки. 1-й тур. Камерун уступил Габону, Замбия сыграла вничью с Тунисом|330
22:12 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Кот-д’Ивуар разгромил Гвинею, Кения уступила Нигерии, Камерун победил Марокко, Гана сыграла вничью с Мали и другие результаты|32
00:09 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Египет переиграл Замбию, Кот-д’Ивуар не смог обыграть Малави, Камерун разгромил Того и другие результаты|10
20:29 Сборная Кот-д’Ивуара обеспечила себе выход в финальную стадию ЧМ-2010|0
03:12 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Нигерия упустила победу в матче с Тунисом, Гана обыграла Судан, Алжир одолел Замбию и другие результаты|17
16:37 ФИФА оштрафовала федерацию футбола Кот-д’Ивуара|3
01:27 Квалификация ЧМ-2010. Африка. Камерун и Марокко разошлисмь миром, Нигерия разгромила Кению, Алжир обыграл Египет и другие результаты|18
12:58 Каньенда пропустит три матча «КАМАЗа» из-за вызова в сборную Малави|4
13:45 ФИФА проведет расследование трагедии во время матча сборных Кот Д’Ивуара и Малави|1
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