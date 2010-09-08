android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Перу – Ямайка

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Евро-2017 U-17 таблица календарь статистика
    Перу

    Текущая форма
    Ямайка

    Текущая форма
    2 : 1
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные)

    8 сентября 2010, 04:00

    Онлайн ВидеоПрогнозы

    Видео

     
     

    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    5 сентября 2010

    07:43 Товарищеские матчи. Канада проиграла Перу, Мексика – Эквадору и другие матчи|8

    8 февраля 2010

    20:48 Станислав Черчесов: «Мне было бы непросто себя проявить в сборной Перу»|19

    17 ноября 2009

    23:56 Товарищеские матчи. Бразилия обыграла Оман, Словакия уступила Чили и другие матчи|9

    15 октября 2009

    06:03 Квалификация ЧМ-2010. Южная Америка. Уругвай проиграл Аргентине, Бразилия разошлась миром с Венесуэлой, Эквадор уступил Чили и другие матчи|207

    12 октября 2009

    01:54 Мартин Палермо: «Добьемся своего в матче против сборной Уругвая» |7

    01:52 Квалификация ЧМ-2010. Южная Америка. Бразилия проиграла Боливии, Аргентина обыграла Перу, Эквадор уступил Уругваю и другие результаты|134

    11 октября 2009

    14:32 Диего Марадона: «Сам Господь был на нашей стороне»|16

    7 октября 2009

    12:06 Сабалета не сыграет с Перу и Уругваем|3

    6 октября 2009

    01:31 Защитник сборной Перу Карлос Самбрано: «Надеюсь, доведем всю Аргентину до слез»|5

    5 октября 2009

    23:21 Марадона назвал состав на матчи со сборными Перу и Уругвая|32



    Лучшие материалы