Товарищеские матчи (сборные)
8 сентября 2010, 04:00
07:43 Товарищеские матчи. Канада проиграла Перу, Мексика – Эквадору и другие матчи|8
20:48 Станислав Черчесов: «Мне было бы непросто себя проявить в сборной Перу»|19
23:56 Товарищеские матчи. Бразилия обыграла Оман, Словакия уступила Чили и другие матчи|9
06:03 Квалификация ЧМ-2010. Южная Америка. Уругвай проиграл Аргентине, Бразилия разошлась миром с Венесуэлой, Эквадор уступил Чили и другие матчи|207
01:54 Мартин Палермо: «Добьемся своего в матче против сборной Уругвая» |7
01:52 Квалификация ЧМ-2010. Южная Америка. Бразилия проиграла Боливии, Аргентина обыграла Перу, Эквадор уступил Уругваю и другие результаты|134
14:32 Диего Марадона: «Сам Господь был на нашей стороне»|16
12:06 Сабалета не сыграет с Перу и Уругваем|3
01:31 Защитник сборной Перу Карлос Самбрано: «Надеюсь, доведем всю Аргентину до слез»|5
23:21 Марадона назвал состав на матчи со сборными Перу и Уругвая|32
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