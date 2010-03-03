android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Мальта – Финляндия

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Евро-2017 U-17 таблица календарь статистика
    Мальта

    Финляндия

    Текущая форма
    1 : 2
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные). Март

    3 марта 2010, 21:00

    Онлайн ВидеоПрогнозы

    Видео

     
     
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Финляндия. Последние матчи

    18.01.2010
    Товарищеские матчи (сборные)
    		  Финляндия 0 : 0  Южная Корея

    Новости команд

    11 февраля 2010

    06:37 Голкипер сборной Финляндии: «Переход в нальчикский «Спартак» – шаг вперед в моей карьере»|12

    8 февраля 2010

    14:27 Славен Билич: «Мы довольны жеребьевкой»|6

    7 февраля 2010

    14:45 Стал известен состав групп отборочного турнира Евро-2012|662

    20 ноября 2009

    00:28 Бербатов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Болгарии|15

    19 ноября 2009

    06:55 Товарищеские матчи. Испания разгромила Австрию, Италия победила Швецию, Германия ушла от поражения в матче с Кот-д’Ивуаром и другие результаты|38

    16 ноября 2009

    16:48 Мартин Петров пропустит две недели|0

    11 ноября 2009

    16:26 Яаскелайнен завершил выступления за сборную Финляндии|12

    15 октября 2009

    12:55 Йоахим Лев: «В матче с Финляндией нам не хватило свежести»|8

    12:33 Михаэль Баллак: «Не понимаю, почему болельщики освистали немецкую сборную»|18

    04:37 Филипп Лам: «Мы всегда испытываем трудности с командами, играющими от обороны»|4



    Лучшие материалы