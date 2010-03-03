Товарищеские матчи (сборные). Март
3 марта 2010, 21:00
06:37 Голкипер сборной Финляндии: «Переход в нальчикский «Спартак» – шаг вперед в моей карьере»|12
14:27 Славен Билич: «Мы довольны жеребьевкой»|6
14:45 Стал известен состав групп отборочного турнира Евро-2012|662
00:28 Бербатов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Болгарии|15
06:55 Товарищеские матчи. Испания разгромила Австрию, Италия победила Швецию, Германия ушла от поражения в матче с Кот-д’Ивуаром и другие результаты|38
16:48 Мартин Петров пропустит две недели|0
16:26 Яаскелайнен завершил выступления за сборную Финляндии|12
12:55 Йоахим Лев: «В матче с Финляндией нам не хватило свежести»|8
12:33 Михаэль Баллак: «Не понимаю, почему болельщики освистали немецкую сборную»|18
04:37 Филипп Лам: «Мы всегда испытываем трудности с командами, играющими от обороны»|4
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